Birçok kent kara teslim oldu! Yollar kapandı: Kar kalınlığı 50 santimetreyi aştı | Okullara kar tatili: İşte kar yağışının başladığı iller

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Van'da iki günden bu yana aralıklarla devam eden sağanak yerini kara bıraktı. Kısa sürede etkisini artıran kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü. Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 97 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, söz konusu yollarda ve kent merkezinde karla mücadele çalışması başlattı.

Kar yağışıyla harekete geçen ekipler, ana arterler başta olmak üzere cadde ve sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Kent genelinde 1032 personel ve 450 iş makinesiyle yapılan çalışmalarda, yolların kısa sürede açılması hedefleniyor.

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9 İLÇEDE TAŞIMALI EĞİTİME ARA VERİLDİ

Kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle İpekyolu, Tuşba, Muradiye, Çaldıran, Erciş, Gürpınar, Edremit, Özalp ve Saray ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olmasının beklendiği belirtilerek, gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayının görülebileceği bildirildi.

Kar yağışının bu yıl erken geldiğini belirten vatandaşlardan Murat Öztürk isimli vatandaş, geçen yıllara kıyasla yağışın erken başlamasına şaşırdığını söyledi. Aralık ve ocak aylarında görmeye alışık oldukları karın bu yıl kasım ayında yağdığını ifade eden Öztürk, son üç gündür etkili olan yağmurun da kendisini memnun ettiğini belirtti.

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Van Gölü'nün su seviyesinin giderek azaldığına dikkat çeken Öztürk, yağışların göl açısından önemli olduğunu dile getirerek, "Geçen seneye rağmen bu sene çok erken bir yağış geldi. Bu da halkımız ve memleketimiz için güzel oldu. Özellikle üç gündür yağan yağmur beni çok memnun etti. Çünkü gölümüz gittikçe tükeniyordu. Bu şekilde devam ederse Allah'ın izniyle gölümüz de memleketimiz de güzel olur. Şimdiye kadar böyle erken bir kar görmedim. Normalde aralık ve ocak aylarında bu karı görebiliyorduk. Bu kar çok erken geldi" dedi.

AHLAT-MALAZGİRT KARA YOLUNDA MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Bitlis'te de etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Ahlat-Malazgirt kara yolunda mahsur kalan 8 kişi, jandarma ve Karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Ahlat-Malazgirt kara yolunda mahsur kalanların bulunduğu bilgisinin alınması üzerine Ahlat Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı asayiş timleri ile Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldığı belirtildi.

Mahsur kalan 3 araçtaki 5 yetişkin ve 3 çocuğun sağlıklı ve güvenli bir şekilde ilçe merkezine ulaşmalarının sağlandığı bildirilen açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla yürütülen çalışmaların devam edeceği vurgulandı.

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KARS-ARDAHAN SINIRINDAKİ MENDERESLER KARLA KAPLANDI

Kars-Ardahan sınırı arasında yer alan ve kar yağışıyla beyaza bürünen menderesler, güzel manzaralar oluşturdu. Kentte üç gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı, doğayı beyaza bürüdü.

Mera ve tarım arazileri arasında kıvrılarak akan, yaz aylarında tarım ve hayvancılığa can suyu olan menderesler, kasım ayında karla kaplandı.

Yöre halkının yaz mevsiminde tarlalarını suladığı, balık tuttuğu, kazlarını yüzdürdüğü ve çevresinde hayvanlarını otlattığı menderesler, kar yağışının ardından farklı bir güzelliğe büründü. Kars-Ardahan sınırındaki mendereslerin karla kaplanan manzarası dronla görüntülendi.

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GİRESUN'DA KAR VE TİPİ NEDENİYLE YAYLADA MAHSUR KALAN ÇOBAN VE SÜRÜSÜ KURTARILDI

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar ve tipinin etkili olması ile birlikte dönüş yolundaki yaylacılar zor anlar yaşadı. Giresun'un Eynesil ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan çobanlar, yaz boyunca konakladıkları yaylalardan dönüşte kara yakalanırken, imdatlarına belediye ekipleri yetişti.

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Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Taşdibi Yaylası'ndan geçen salı yüzün üzerindeki koyunu ile Giresun'un Eynesil ilçesine doğru yola çıkan çoban İbrahim Topal, yolculuğun son günü Sis Dağı Yaylası'nda kara yakalandı. Kar kalınlığının yer yer 50 cm ve üzerine çıktığı bölgede sürüsü ile mahsur kalan Topal, Eynesil Belediyesi ekiplerinden yardım istedi. Dün akşam saatlerinde bölgeye ulaşan ekipler yolu açarak Topal'ı sürüsüyle birlikte İnişdibi mevkiine ulaştırdı.

İbrahim Topal, yaklaşan kar yağışı öncesi 3 Kasım Salı günü Eynesil'e doğru yola çıktıklarını ancak yolculuğun son günü Sis Dağı'nda kar yağışına yakalandıklarını söyledi. Topal, kendilerini kurtaran belediye ekiplerine teşekkür etti.

TRABZON'UN 2 İLÇESİNDE TAŞIMALI EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Trabzon'un Tonya ve Şalpazarı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Tonya ve Şalpazarı ilçelerinde taşımalı eğitim yapılamayacak.

ERZİNCAN’DA GEÇİTLER KARA TESLİM OLDU

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi, kara yollarında ulaşımı olumsuz etkiledi. Kızıldağ, Sakaltutan ve Ahmediye geçitlerinde ağır tonajlı araçlar yolda beklemek zorunda kaldı.

Erzincan’da kasım ayının ilk günlerinde etkili olan soğuk hava, yüksek kesimlerde yerini kar yağışı ve tipiye bıraktı. Kent merkezinde yağmur ve soğuk hava etkili olurken, yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Erzincan-Sivas kara yolundaki Kızıldağ ve Sakaltutan Geçidi ile Erzincan-Gümüşhane kara yolundaki Ahmediye Geçidi’nde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Özellikle yük taşımacılığı yapan çok sayıda çekici, kayma riski nedeniyle Kızıldağ ve Sakaltutan Geçidi mevkilerinde yol kenarında bekledi.

Karayolları ve polis ekipleri, ulaşımda aksamalara neden olan ağır tonajlı araçları iş makinelerinin yardımıyla kurtardı. Karayolları ekipleri güzergâhlarda kar temizleme ve tuzlama çalışması da yaparak yolları ulaşıma açık tutmaya çalıştı.

YÜKSEKOVA KAR YAĞIŞIYLA BEYAZA BÜRÜNDÜ

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle etraf beyaza büründü.

Bölgede son günlerde aralıklarla süren yağışlar, gece saatlerinde ilçe merkezinde de kendini gösterdi. Sabah saatlerine doğru etkisini artıran kar yağışıyla birlikte Yüksekova beyaza bürünürken, yüksek kesimlerde ise kar kalınlığı yer yer arttı.

Öte yandan, ulaşımda aksamaların önüne geçmek amacıyla karla mücadele ekipleri ilçe geneli ve yüksek kesimlerde çalışma başlattı.

Meteoroloji yetkilileri, bölgede soğuk havanın devam edeceğini belirtti.