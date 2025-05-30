Birçok ilde sağanak yağış! Sokaklar ve caddeler göle döndü

Haberin Devamı

Türkiye genelinde sağanak yağış etkisini sürdürürken 19 il için İçişleri Bakanlığı'ndan "sarı" meteorolojik uyarı yapıldı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre, bugün, Sivas, Kayseri, Yozgat'ın doğusu, Kırşehir ve Nevşehir'de yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sağanak, İç Ege'de Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli ile Muğla'nın iç kesimleri, İzmir, Aydın ve Manisa'nın doğusu, Kütahya'nın güney ve doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri Isparta ve Burdur ile Antalya'nın iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısında Eskişehir'in güney ve doğu, Konya'nın kuzey ve Ankara'nın güney ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olacak.

Vatandaşların, sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olması gerekiyor.

Haberin Devamı

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Karaman’da etkili olan sağanak yağış sonrası yollar göle döndü. Kentte öğle saatlerinde aniden başlayan ve yaklaşık yarım saat süren sağanak bazı mahallelerde evlerin bodrum katları ile iş yerlerinde su baskınlarına yol açarken, su biriken yollarda da araçlar mahsur kaldı.

Aktekke Camisi'nde cuma namazı için dışarıda saf tutan vatandaşlar namaz kıldıkları alanın suyla dolması üzerine zor anlar yaşarken sağanak yağmur altında namazlarını kıldılar. Namaz sonrası konuşan vatandaşlar, "Allah Cuma’nın hatırına dualarımızı kabul eder inşallah. Yağmur yağsın biz ıslanmaya razıyız" dediler.

Yağmurun dinmesinin ardından ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlar ise kendi imkanları ile suyu tahliye etti. İtfaiye ve belediye ekipleri sel baskınının yaşandığı alt geçitlerde, yollarda ve evlerde su tahliyesi için çalışma başlattı.

SARI KODLU UYARI VERİLDİ

Haberin Devamı

Meteoroloji Afyonkarahisar için sarı koltuğu uyarı vererek gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Beklenen yağış öğle saatlerinde başladı.

Haberin Devamı

Yağış özellikle trafikte olumsuzluğa neden oldu. Yağışa hazırlıksız yakalanan birçok vatandaş ise zor anlar yaşadı. Yanında şemsiyeleri olmadan sokağa çıkan birçok kişi çareyi balkon ya da tente altlarına sığınmak da buldu. Yağıştan dolayı birçok yolda da su birikintileri oluştu. Birçok sürücünün zor anlar yaşadığı yağışta bazı yollarda trafik yoğunluğu yaşandı. Kentte etkili olan yağmur yağışı devam ediyor.Meteorolojik tahminlere göre yağışın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

CADDE VE SOKAKLAR NEHRE DÖNDÜ

Sivas’ta etkili olan sağanak yağmur sonrası cadde ve sokaklar nehre döndü. Araç sürücüleri zor anlar yaşarken hayat durma noktasına geldi.

Kentin tamamını etkisi altına alan yağmur sonrası cadde ve sokaklar nehre döndü. Araçları ile ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, zor anlar yaşadı. Kentin işlek caddeleri yağmur sonrası boş kaldı. Öte yandan, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan yol, yağmur suları ile doldu.

Uzun araç kuyruğunun oluştuğu caddede trafik aksadı. Tarihi Ulu Cami’nin şadırvan bölümünü su basarken Sivas Belediyesi ekipleri, kentte etkili olan yağmur sonrası sorun yaşanan noktalarda çalışma başlattı.

Haberin Devamı

Yağmura yakalanan vatandaşlardan kimileri yağışın hayatı felç ettiğini söylerken, kimileri ise bereket olduğunu söyledi.

ANKARA'DA SAĞANAK ULAŞIMI VURDU

Ankara'da öğle saatlerinde sağanak etkili oldu, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Başkentte saat 14.30 sıralarında sağanak ve rüzgar etkili oldu. Yağış, şehirde hayatı olumsuz etkiledi. Birçok noktada cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafik olumsuz etkilendi. Sürücüler ise su birikintileri nedeniyle güçlükle ilerledi. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yağış nedeniyle araç kuyrukları oluştu ve ulaşım aksadı.

Haberin Devamı

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nin zirvesinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Sabah saatlerinden itibaren de bölgede etkili olan sisin dağılmasıyla zirvedeki kar göründü.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Sabah saatlerinde yüzünü gösteren güneşli havanın ardında öğle saatlerinde sağanak etkili oldu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından ilçede öğle saatlerinde kuvvetli yağış başladı. Cengiz Topel ve İpekyolu caddeleri üzerinde yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı mekanlara geçerken, ilçede hava sıcaklığı ise hissedilir derecede düştü.