Birçok ilde sağanak yağış! Sokaklar ve caddeler göle döndü

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Türkiye genelinde sağanak yağış etkisini sürdürürken 19 il için İçişleri Bakanlığı'ndan "sarı" meteorolojik uyarı yapıldı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre, bugün, Sivas, Kayseri, Yozgat'ın doğusu, Kırşehir ve Nevşehir'de yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Sağanak, İç Ege'de Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli ile Muğla'nın iç kesimleri, İzmir, Aydın ve Manisa'nın doğusu, Kütahya'nın güney ve doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri Isparta ve Burdur ile Antalya'nın iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısında Eskişehir'in güney ve doğu, Konya'nın kuzey ve Ankara'nın güney ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olacak.
Vatandaşların, sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olması gerekiyor.
EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI
Karaman’da etkili olan sağanak yağış sonrası yollar göle döndü. Kentte öğle saatlerinde aniden başlayan ve yaklaşık yarım saat süren sağanak bazı mahallelerde evlerin bodrum katları ile iş yerlerinde su baskınlarına yol açarken, su biriken yollarda da araçlar mahsur kaldı.
Aktekke Camisi'nde cuma namazı için dışarıda saf tutan vatandaşlar namaz kıldıkları alanın suyla dolması üzerine zor anlar yaşarken sağanak yağmur altında namazlarını kıldılar. Namaz sonrası konuşan vatandaşlar, "Allah Cuma’nın hatırına dualarımızı kabul eder inşallah. Yağmur yağsın biz ıslanmaya razıyız" dediler.
SARI KODLU UYARI VERİLDİ
Meteoroloji Afyonkarahisar için sarı koltuğu uyarı vererek gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Beklenen yağış öğle saatlerinde başladı.
CADDE VE SOKAKLAR NEHRE DÖNDÜ
Sivas’ta etkili olan sağanak yağmur sonrası cadde ve sokaklar nehre döndü. Araç sürücüleri zor anlar yaşarken hayat durma noktasına geldi.
Uzun araç kuyruğunun oluştuğu caddede trafik aksadı. Tarihi Ulu Cami’nin şadırvan bölümünü su basarken Sivas Belediyesi ekipleri, kentte etkili olan yağmur sonrası sorun yaşanan noktalarda çalışma başlattı.
Yağmura yakalanan vatandaşlardan kimileri yağışın hayatı felç ettiğini söylerken, kimileri ise bereket olduğunu söyledi.
ANKARA'DA SAĞANAK ULAŞIMI VURDU
Ankara'da öğle saatlerinde sağanak etkili oldu, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Başkentte saat 14.30 sıralarında sağanak ve rüzgar etkili oldu. Yağış, şehirde hayatı olumsuz etkiledi. Birçok noktada cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafik olumsuz etkilendi. Sürücüler ise su birikintileri nedeniyle güçlükle ilerledi. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yağış nedeniyle araç kuyrukları oluştu ve ulaşım aksadı.
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nin zirvesinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu.
Sabah saatlerinden itibaren de bölgede etkili olan sisin dağılmasıyla zirvedeki kar göründü.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Sabah saatlerinde yüzünü gösteren güneşli havanın ardında öğle saatlerinde sağanak etkili oldu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından ilçede öğle saatlerinde kuvvetli yağış başladı. Cengiz Topel ve İpekyolu caddeleri üzerinde yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı mekanlara geçerken, ilçede hava sıcaklığı ise hissedilir derecede düştü.