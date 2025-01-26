Tüm yurtta Miraç Kandili dualarla idrak edildi

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Kayseri, Kırşehir, Mersin, Şanlıurfa, Hatay, Kahramanmaraş, Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman gibi birçok ilde camilerde Miraç Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Kayseri İl Müftü Yardımcısı Cabir Çelik'in vaaz verdiği kandil programının ardından camiye gelen cemaate ikramlarda bulunuldu.

Kırşehir'de düzenlenen programda, şehitler, mazlum ve mağdurlar ile tüm Müslümanlar için dua edildi. Camiye gelen cemaate kandil simidi ve lokum ikramında bulunuldu.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki TOKİ Rasulullah Camii'nde kandil programı düzenlendi.

Kahramanmaraş’taki camilerde Miraç Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi Abdülhamid Han Cami’nde miraç gecesi münasebetiyle vatandaşlar bir araya geldi. Düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

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Edirne'de Miraç Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi. Eski Cami'deki programda Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi.

OTEL YANGININDA YAŞAMINI YİTİRENLER İÇİN DUA EDİLDİ

Konya'daki Mevlana Müzesi’nin yanında bulunan Sultan Selim Camisi'ne vatandaşlar akın etti. Yer bulamayanlar caminin dış avlusunda seccadelerini açarak namazlarını kıldı. Camide namaz öncesi vaaz dinleyenler, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında yaşamını yitirenler için dua etti.

Trakya'da camilerde Miraç Kandili programları düzenlendi. Edirne’de Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camileri başta olmak üzere kandil programları gerçekleştirildi. Eski Cami'deki programda Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi. İl Müftüsü Ercan Aksu vaazında kandil geceleri ve üç ayların öneminden bahsetti.

Kandil programının ardından cami çıkışında, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Edirne Şubesince vatandaşlara ikramda bulunuldu.

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BAŞKENTTE MİRAÇ KANDİLİ PROGRAMI DÜZENLENDİ

Ankara'da Miraç Kandili dolayısıyla Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde program gerçekleştirildi. Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, Mevlid-i Şerif ve duaların okunmasıyla devam etti. Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için dua edildi ve yaşamını yitirenler rahmetle anıldı.

Vatandaşlara, cami bahçesine kurulan stantlarda şeker ve kandil simidi ikram edildi. Vakıflar Genel Müdürlüğünce de camiye gelenlere ikramlarda bulunuldu.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, MİRAÇ KANDİLİ PROGRAMI DÜZENLEDİ

15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ndeki Miraç Kandili Programı, Beştepe Millet Camisi İmamı Mustafa Orhan'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Tilavetin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Ali Toprak ve ekibi tarafından ilahi dinletisi sunuldu.

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Programın sonunda, Hz. Muhammed'in hayatını, Miraç süresince nelere şahitlik ettiğini anlatan "Miraç" isimli sergi açıldı. Kandil programına, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Karakaya ve vatandaşlar katıldı.