×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Birbirlerini suçladılar... 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

Güncelleme Tarihi:

#İSTANBUL#Fatih#Yaşar Karakaş
Birbirlerini suçladılar... 5 şüpheli adliyeye sevk edildi
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2024 07:00

İSTANBUL Fatih’te, 30 Eylül sabahı, alacak verecek meselesi yüzünden Yaşar Karakaş (18) ile 4 arkadaşı arasında evde tartışma çıktı.

Haberin Devamı

Arkadaşları tarafından dövülen Karakaş bayıldı. Karakaş, arkadaşları tarafından kendine gelmesi için vücuduna verilen elektrik nedeniyle hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Yaşar Karakaş’ın cesediyle karşılaştı. Karakaş’ın vücudunda darp izleri ve elektrik yanıkları olduğu tespit edildi. Olay sırasında evde bulunan biri kadın 5 kişi gözaltına alındı.

DOSYALARI KABARIK

Yapılan incelemede şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Ramazan K.’nin (29) 10 suç kaydı, Cebrail K.’nin (27) 4 suç kaydı, İsmail K.’nin 11 suç kaydı, Kadir K.’nin (26) ise 2 suç kaydı olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Eda T., emniyetteki ifadesinde, “Alacak verecek yüzünden kavgaları vardı. Olay günü dışarıdaydım, sabaha karşı döndüğümde Yaşar’ı darp ettiklerini ve elektrik verdiklerini gördüm. Hemen polise haber verdim” dedi.

Haberin Devamı

Diğer şüphelilerin ise ifadelerinde kavga ettiklerini anlattıkları, cinayete ilişkin ise birbirlerini suçladıkları öğrenildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Karakaş’ın darp sonucu mu yoksa elektrik verildiği sırada mı öldüğü, Adli Tıp Kurumu’ndaki incelemeyle belirlenecek.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İSTANBUL#Fatih#Yaşar Karakaş

BAKMADAN GEÇME!