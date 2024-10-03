Birbirlerini suçladılar... 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Arkadaşları tarafından dövülen Karakaş bayıldı. Karakaş, arkadaşları tarafından kendine gelmesi için vücuduna verilen elektrik nedeniyle hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Yaşar Karakaş’ın cesediyle karşılaştı. Karakaş’ın vücudunda darp izleri ve elektrik yanıkları olduğu tespit edildi. Olay sırasında evde bulunan biri kadın 5 kişi gözaltına alındı.

DOSYALARI KABARIK

Yapılan incelemede şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Ramazan K.’nin (29) 10 suç kaydı, Cebrail K.’nin (27) 4 suç kaydı, İsmail K.’nin 11 suç kaydı, Kadir K.’nin (26) ise 2 suç kaydı olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Eda T., emniyetteki ifadesinde, “Alacak verecek yüzünden kavgaları vardı. Olay günü dışarıdaydım, sabaha karşı döndüğümde Yaşar’ı darp ettiklerini ve elektrik verdiklerini gördüm. Hemen polise haber verdim” dedi.

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Diğer şüphelilerin ise ifadelerinde kavga ettiklerini anlattıkları, cinayete ilişkin ise birbirlerini suçladıkları öğrenildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Karakaş’ın darp sonucu mu yoksa elektrik verildiği sırada mı öldüğü, Adli Tıp Kurumu’ndaki incelemeyle belirlenecek.