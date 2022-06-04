Birbirine saldıran iki grup olayı böyle anlattı: Beyazıt ifadeleri

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İstanbul’un turistik bölgelerinden Beyazıt’ta 23 Mayıs’ta bir çatışma yaşanmıştı. Çadırcılar caddesinde esnaf olan iki grup arasındaki eski bir husumet yeniden alevlenmiş ve taraflar silaha sarılmıştı. Çatışma sırasında caddeden geçen bir kişi vurulup ölmüş, aralarında bir polis memurunun da olduğu dört kişi yaralanmıştı.

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‘DÜKKÂNI İSTİYORLARDI’

‘Amerikalı’ lakaplı Polat Öztürk’ün ifadesi şöyle:

“Ahmet Korkular ve ailesi bizleri korkutup sindirerek dükkânımı almak istiyorlar. ‘Ya siz ya biz öleceğiz ya da bu dükkânı boşaltacaksınız’ diye defalarca tehdit ettiler. Husumetimiz bundan kaynaklanıyor. Korkular Ailesi’nin baskıları sebebiyle dükkânım 11 aydır kapalıydı. Kardeşim Kerim ile dükkânımızı tekrar açmaya karar verdik. Olay günü Gürsel Korkular bana birçok kez hakaret etti, tehditler savurdu. Elindeki bir cismi dükkânımıza fırlatmasıyla olay başladı. Kalabalık içinden dükkânımıza ateş etmeye başladılar. Can havliyle belimdeki ruhsatlı silahı çıkararak uyarı ateşi açtım.”

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‘KÜFRETTİ, SİNİRLENDİM’

Polat Öztürk’ün olayları başlatmakla suçladığı Gürsel Korkular ise ifadesinde şunlar söylüyor:

“Polat, polisler yanındayken bize küfretti. Ben de sinirlerime hâkim olamadım ve elimdeki ayakkabıyı fırlattım. Ben ayakkabıyı fırlatır fırlatmaz Polat’ın işyerindeki kalabalıktan biri ardı ardına benim olduğum yere doğru ateş etti. Kimin kime ateş ettiğini görmedim.”

‘ARACI GÖNDERDİK’

Taraflardan Mahmut Korkular ise uzlaşma girişiminde bulunduklarını ancak kabul edilmediğini iddia ediyor: “Hacı adlı kişiyi aracılık yapması için Polat’ın dükkânına gönderdik. Polat’a ya dükkânını satsın biz alalım ya da bizim dükkânımızı alsın diye teklifte bulunduk. Polat da biz onların dükkânı ucuza alırız, bizim dükkânımızı almak isterlerse 10 milyon dolar versinler demiş. Hacı bizim yanımıza gelerek Polat’ın uzlaşmaktan yana olmadığını söyledi. Daha sonra Polat’ın yanındaki şahıslardan biri bize laf attı. Ortalık karıştı.”

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‘SESİ DUYDUM, DÜŞTÜM’

Olay sırasında vurulan polis memuru Gökhan Kaya da müşteki olarak ifade verdi, şunları anlattı: “Şahıslar arasında sözlü sataşma oluyordu. Bu esnada benim olduğum dükkâna doğru bir şahıs koşarak geldi, elindeki cismi fırlattı. Dükkândakiler de saldırmak için dışarı çıkmak isteyince önlerini kestik. Bir yandan da diğer grubun bu dükkâna girmelerini engellemeye çalıştım. Sırtım dükkânın kapısına dönük haldeyken silah sesleri duydum. Sesleri duyar duymaz vurulduğumu anladım ve yüz üstü yere düştüm.”

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‘YARDIM ETMEK İSTEDİM’

Çatışmada bir polisin silahını alarak karşı tarafa ateş eden kişi de yakalandı. İfadesinde “İki grupla da alakam yok. Yaralı polisi görünce yardım etmek istedim. Olayın şoku ile orada görevli polisin silahını istemi dışında aldım. Amacım kendimi ve polisi korumaktı” diyerek kendini savunmaya çalıştı.

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ABD DE TAKİPTE

Hürriyet’in ulaştığı bilgilere göre, taraflardan ‘Amerikalı’ lakabıyla bilinen Polat Öztürk (28) ve kardeşi Kerim Öztürk (24) ABD vatandaşı. Bu yüzden de ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu avukatlarıyla temasa geçerek olay hakkında bilgi aldı. Konsolosluk temsilcileri, dava açıldığında duruşmalarda da hazır bulunacak. Ailesi yıllar önce ABD’ye yerleşen Polat Öztürk, Güney Carolina eyaletindeki Citadel Military College adlı askeri okulda bir süre eğitim almış. Ardından da Türkiye’ye dönerek özel bir üniversitenin ‘İngilizce işletme” bölümünü bitirmiş. Kardeşi Kerim ise College of Charleston’da matematik ve ekonomi eğitimi almış. Halen Washington’da master yapmaya devam ediyor. İki kardeş Türkiye’ye döndükten sonra dedelerinden kalan Beyazıt’taki dükkânı işletmeye başlamış. Korkular soyadlı esnaflarla husumet de bu süreçte başlamış.