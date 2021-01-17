Birand’sız 8 yıl geçti

Safra kesesinde stent değişimi için Amerikan Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan Mehmet Ali Birand, 17 Ocak 2013’te doktorların tüm çabalarına rağmen 72 yaşında hayatını kaybetmişti. İstanbul’da 1941 yılında dünyaya gelen Birand, Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Filoloji Fakültesi’nden mezun oldu. Tedavi için Londra’ya giderken okul yıllarında tanıştığı Abdi İpekçi, Milliyet’in Londra muhabirliğini verdiği Birand’a, “İlginç şeyler bulursan mektupla bize bildirirsin.” diyerek mesleğe ilk adımını atmasını sağladı. Birand 1964 yılının Temmuz ayında döndüğü Türkiye’de, Milliyet gazetesinde işe başladı. Birand, Milliyet gazetesinde çalışırken karşılaştığı Cemre ile 1971 yılında evlendi. Daha sonra Milliyet gazetesinin Brüksel’deki muhabiri olarak uzun yıllar meslek hayatını burada sürdüren Birand, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nın ardından Washington, Atina, Strazburg’a giderek haberler yapmaya başlayıp adından söz ettirdi.

ŞÖHRETİN KAPISI ‘32. GÜN’

Birand’ın 1985’te “32. Gün” adıyla yapmaya başladığı TV programı oldukça ilgi gördü. Birand 28 Şubat sürecinin ise istenmeyen gazetecilerinden biriydi. Birand daha sonra CNNTürk’ün kuruluşunda görev yaptı ve Posta gazetesinde köşe yazdı. 2005 yılında Kanal D Ana Haber Bülteni’nin Genel Yayın Yönetmeni oldu. Bir süre sonra CNN Türk ve Kanal D’nin Genel Yayın Yönetmenliğini üstlenen Birand, son olarak Kanal D Haber Grup Başkanı görevini yaptı.