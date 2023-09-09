Bırakın artık kızılgeyikleri! 408 bin TL’ye avlamak serbest   

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Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, “2023-2024 Av Yılı Av Turizmi Uygulama Talimatı Ek Karar”ını yayımladı. Karara göre Mudurnu, Sırçalı, Kıbrıscık, Seben Merkez ve Seben Taşlıyayla bölgelerinde toplamda 14 kızılgeyiğin avına, ücret karşılığı izin verilecek. Kıbrıscık’taki 3 kızılgeyik için 120 bin, Mudurnu Sırçalı’daki 4 kızılgeyik için 104 bin, Seben Merkez’deki 4 kızıl geyik için 104 bin ve Seben Taşlıyayla’daki 3 kızılgeyik için 80 bin lira avlanma ücreti belirlendi. Kızılgeyik avına son başvuru tarihi 22 Eylül Cuma günü olarak açıklandı. Kızılgeyik av sezonu 29 Şubat 2024 tarihinde sona erecek.

2021 YILINDA İPTAL EDİLMİŞTİ

Bolu’da daha önce 15 kızılgeyiğin avı için 2021 yılı içerisinde av ihalesi yapılmıştı. Vegan Derneği Türkiye’nin Bolu’daki kızılgeyik ‘av ihalesine’ karşı açtığı yürütmeyi durdurma ve iptal talepli davasında mahkeme, Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açılan av ihalesinin iptaline karar verdi.