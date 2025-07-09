Bırakılan silahlar ya yakılacak ya gömülecek

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TERÖRSÜZ Türkiye hedefiyle yürütülen girişimler kapsamında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın çağrısı üzerine PKK’dan ilk grubun cuma günü silah bırakması bekleniyor. Terör örgütüne yakın yayın organlarından verilen bilgilere göre, ‘tören’ şeklinde gerçekleşmesi planlanan silah bırakma, Süleymaniye’nin Raperin bölgesinde olacak. Irak’taki bölge, İran sınırına yakın Kandil Dağı’nın da eteklerinde yer alıyor. İddialara göre, silahlarıyla alana gelecek olan PKK’lıların güvenliğini Talabani’ye bağlı peşmergeler sağlayacak.

30 KİŞİLİK GRUP

İlk aşamada 30’a yakın örgüt üyesinin silah bırakması bekleniyor. Bu gruba, ‘Bese Hozat’ kod adlı sözde örgüt yöneticisi Hülya Oran’ın öncülük edebileceği belirtildi. Murat Karayılan ile birlikte KCK’nın (PKK’nın çatı organı) sözde eşbaşkanı olan Oran, silah bırakırsa aynı zamanda örgüt yönetiminden ayrılmış olacak. Örgüt üyelerinin ‘Kalaşnikof’ olarak bilinen hafif makineli AK-47 ve ‘Bixi’ olarak bilinen Pkm makineli tüfekleri toprağa gömerek veya yakarak imha edecekleri öğrenildi. Bu nedenle eylem, silahların bir yetkiliye teslimi yöntemiyle olmayacak. Silah bırakacak grubun, törenden hemen sonra geldikleri araçlarla dönmeleri öngörülüyor.

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BASIN ALANDA İZLEMEYECEK

PKK ve DEM Parti, siyasi partiler, işçi konfederasyonları, sivil toplum kuruluşları, Alevi ve kadın örgütlerinden 60’tan fazla kuruma davette bulundu. Onlarca kurumdan temsilci, bu tarihi gelişmeye tanıklık etmek amacıyla bölgeye gideceğini bildirdi. Ancak ‘güvenlik’ nedeniyle gazeteciler ve yazarların silah bırakma alanına alınmayacağı açıklandı. Yine güvenlik nedeniyle bağımsız çalışan basın mensuplarına akreditasyon açılmadı.

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EKRAN KURULACAK

Silah bırakılacak alanın yakınında büyük bir ekran kurulacağı ve kayıt altına alınan görüntülerinin burada yayınlanacağı belirtiliyor. DEM Parti’nin açıklamasında ise “Tarafların mutabakatı ve güvenlik birimlerinin değerlendirmesi doğrultusunda, törenin farklı bir alanda, basına kapalı gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır. Törenden alınacak görüntü ve kayıtlar, kurulan bir ekran aracılığıyla gazetecilerle paylaşılacaktır. Basın mensuplarına, izlenim ve haberlerini oluşturabilecek tüm imkânlar sağlanacaktır” denildi.

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MİT Başkanı Kalın, Irak’ta Irak Başbakanı Muhammed Şii el-Sudani ile görüştü.

MİT BAŞKANI’NIN BAĞDAT TRAFİĞİ

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın dün Bağdat’ı ziyaret ederek Iraklı yetkililer ve bölgesel yönetimden yöneticilerle görüştü. Kalın’ın hem silah bırakma eyleminin öncesinde güvenlik hem de silah bırakmanın ardından süreçte Irak yönetimiyle işbirliği konularını görüştüğü belirtildi. Kalın, komşu ülkedeki görüşmelerin ardından bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya gelecek. Süreçte gelinen aşama ve Irak’ta öngörülen gelişmelerle ilgili bilgi verecek olan Kalın, girişimin yasama boyutuyla ilgili de Kurtulmuş’tan bilgi alacak. Kurtulmuş, Meclis’te kurulması planlanan komisyonun adını, çalışma yöntemi ve yetkileriyle ilgili genel yaklaşım oluşturmak amacıyla partilerden görüş almıştı.