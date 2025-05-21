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Bir zorbanın gölgesinde üç kurban: Kadına baskı çocuğa silah patrona kurşun

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#ADANA#Seyhan#Kadın Cinayeti
Bir zorbanın gölgesinde üç kurban: Kadına baskı çocuğa silah patrona kurşun
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2025 07:00

Kıskançlık bahanesiyle eski sevgilisinin işine son verilmesini isteyen Deniz E., talebi karşılık görmeyince 17 yaşındaki bir çocuğu suça sürükledi, çalıştığı kafeyi kurşunlattı. Bir kadının hayatına müdahale eden, bir çocuğu silaha, bir işyerini korkuya mahkûm eden zorbalığın gölgesi bu kez üç cana birden değdi.

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ADANA Seyhan’da bir kafede çalışan eski sevgilisi A.Ş.’nin (20), başka bir erkekle görüştüğünü öğrenen Deniz E. (22) bu duruma öfkelendi. Deniz E., kafe sahibi K.A.’yı (28) cep telefonuyla arayıp eski sevgilisini işten çıkarması için tehdit etti. Bu talebi karşılık bulmayınca Deniz E., arkadaşları Mustafa Enes T. (21), M.Ş.E. (17), Emre K. (21) ile buluşup kafeyi kurşunlama planı yaptı. Emre K.’nin kullandığı plakasız otomobille 16 Mayıs gecesi kafeye giden M.Ş.E., müşterilerin olmadığı bir saatte işyerine tabancayla ateş açtı. Kimsenin yaralanmadığı silahlı saldırının ardından şüpheliler kaçtı.

SAKLANDIKLARI EVDE YAKALANDILAR

Kafe çalışanlarının ihbarıyla harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki ve güzergâhtaki güvenlik kameralarını inceleyen polis, kimliklerini tespit ettiği şüphelilerin saklandığı adrese operasyon düzenledi. Baskın yapılan adreste Mustafa Enes T., M.Ş.E., Emre K., Deniz E. ile sevgilisi Şevval Ş. (23), Kadir C. (56) ve Berkan B. (24) gözaltına alındı. Adresteki aramada, biri saldırıda kullanılan 3 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Deniz E., Mustafa Enes T., M.Ş.E., Emre K. ve Kadir C. tutuklandı; Şevval Ş. ile Berkan B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#ADANA#Seyhan#Kadın Cinayeti

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