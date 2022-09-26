Bir zamanlar tekne turu yapılıyordu! Suların çekilmesi ile köy kuraklığın ortasında kaldı

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Elazığ’da bahar ve kış aylarında yeterli kar ve yağmur yağmazken, Keban Baraj Gölü havzasında yer alan Murat Nehri'ne sıfır konumda bulunan Aşağı İçme köyünde baraj suyu 250 metre çekildi. Artık suya sıfır konumunda bulunmayan köy, eski güzelliğini de kaybetti. 2 sene önce tekne turlarının yapıldığı, turistlerin akın ettiği ve güzelliği ile herkesi etkileyen köy, kuraklıkla boğuşmaya başladı. Köyün 2 yıl önceki ve şu anki görüntüleri ise görenlerin içini sızlattı.



