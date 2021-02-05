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Dünya
Haber Giriş: 05.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Bir zamanlar aksiyonun yıldızıydım

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Bir zamanlar aksiyonun yıldızıydım
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VOGUE dergisinin mart sayısına kapak olan ABD’li oyuncu Angelina Jolie (45), röportajında çocuklarıyla yaşadığı bir diyaloğu paylaştı.

Jolie “Geçenlerde bir trambolin gördüm ve çocuklarım bana ‘Anne sakın yapma, bir yerini inciteceksin’ diye bağırdı. Bir düşündüm, aksiyon yıldızı olduğum zamanlar vardı, şimdiyse çocuklar bana neler diyor!” diye konuştu.

Bir zamanlar aksiyonun yıldızıydım

Angelina Jolie 2000’li yılların başında rol aldığı Lara Croft: Tomb Raider serisiyle aksiyon filmlerinin aranan yıldızıydı.

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