Bir zamanlar aksiyonun yıldızıydım

Jolie “Geçenlerde bir trambolin gördüm ve çocuklarım bana ‘Anne sakın yapma, bir yerini inciteceksin’ diye bağırdı. Bir düşündüm, aksiyon yıldızı olduğum zamanlar vardı, şimdiyse çocuklar bana neler diyor!” diye konuştu.

Angelina Jolie 2000’li yılların başında rol aldığı Lara Croft: Tomb Raider serisiyle aksiyon filmlerinin aranan yıldızıydı.