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Bir yıllık takiple deşifre oldular! 'Çakar' suç örgütü, Sultan'ı öldürüp intihar süsü vermiş

#Adana#Çakar Çetesi#Sultan Çakar
Bir yıllık takiple deşifre oldular Çakar suç örgütü, Sultanı öldürüp intihar süsü vermiş

Adana'da çeşitli suçlara karışan ve kendilerini 'Çakar' çetesi olarak adlandıran organize suç örgütü üyelerinin, ölümü 'uyuşturucu bağımlısı olduğu için krize girip intihar ettiği' şeklinde kayıtlara geçen akrabaları Sultan Çakar'ı (21) öldürdükleri ortaya çıktı. Karın bölgesinden 3 bıçak darbesiyle ağır yaralanan ve hastanede 5 gün sonra hayatını kaybeden Sultan'a otopsi yapılmamış. Sultan Çakar'ın, çevresiyle örgüt hakkında konuştuğu ve polise ihbarda bulunacağını söylediği öne sürüldü.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Organize Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesinde Narlıca ve Denizli mahallelerinde 'nitelikli yağma', 'uyuşturucu madde ticareti', 'kasten yaralama' ve 'öldürme' suçlarını işlediği belirlenen ve kendilerini 'Çakar' çetesi olarak adlandıran organize suç örgütünü, 1 yıllık teknik ve fiziki takiple deşifre etti.

11 NİSAN'DA OPERASYON DÜZENLENDİ: 27 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Liderliğini Tarık Çakar'ın yaptığı öne sürülen örgüte yönelik 11 Nisan sabahı düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı çıkarılan 30 şüpheliden 27’si yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda ruhsatsız 8 tabanca ile uzun namlulu tüfek ele geçirildi.

Bir yıllık takiple deşifre oldular Çakar suç örgütü, Sultanı öldürüp intihar süsü vermiş

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SULTAN ÇAKAR'IN OTOPSİSİ YAPILMADI

Örgüt üyelerinin 13 Haziran 2021'de uyuşturucu bağımlısı olduğu için krize girip intihar ettiği kayıtlara geçen Sultan Çakar'ı öldürdükleri de ortaya çıktı.

Olay gecesi Sultan Çakar’ın, karın bölgesinden 3 bıçak darbesiyle ağır yaralandığı, kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra hayatını kaybettiği belirtildi. Karnında 18 santimetrelik kesi olduğu saptanan Çakar'ın, otopsi yapılmadan defnedildiği bildirildi.

Bir yıllık takiple deşifre oldular Çakar suç örgütü, Sultanı öldürüp intihar süsü vermiş

Ailesinin, uyuşturucu bağımlısı olduğu ve bu nedenle krize girip intihar ettiğini iddia ettiği Çakar'ın, çevresiyle örgüt hakkında konuştuğu ve polise ihbarda bulunacağını söylediği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında Tarık Çakar'ın da olduğu 19 kişi tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartı, 2'si ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 

Bir yıllık takiple deşifre oldular Çakar suç örgütü, Sultanı öldürüp intihar süsü vermiş

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#Adana#Çakar Çetesi#Sultan Çakar

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