Bir yıldır açılmayan cami tepkilere yol açtı

Kavacık Mahallesi'ndeki Süleyman Çelebi Camii, bir yıl önce yapılan incelemelerde, duvarlarında oluştuğu ve deprem güvenliği riski nedeniyle ilçe müftülüğü tarafından kapatıldı. O günden bugüne kadar camisiz kalan Kavacık Mahallesi sakinleri, hayırsever bir vatandaşın, caminin hemen karşısındaki apartmanın zemin katını tahsis etmesi üzerine burada namaz kılmaya başladı. En yakın caminin bulundukları yere bir buçuk kilometre uzaklıkta olduğunu, özellikle yaşlıların buraya ulaşamadığını söyleyen çevre sakinleri, bir an evvel camilerinin gerekli önlemler alınarak açılmasını istedi. Sokağa engelli aracı ile inemeyen kas hastası Ferhat Öz de namazını yokuş sokağın başında kıldı.

YAŞLILAR ÇOK ZORLANIYOR

Namaza gelenlerden İbrahim Şahin, "Biz perişan bir durumdayız. Burada nasıl yapacağız bilmiyoruz. Kurtulmamız lazım bizim bu çileden" dedi. Yine namaza gelen vatandaşlardan Kemal Kopuz ise, "Bizim camimiz çok eski bir cami. 1980 yılında tamir olmuş fakat yapılan tamirat o günün şartlarına göre yapılmış. Daha önce yaşanan depremde çatlaklar oluştu, ana direkler kırıldı. Bunun üzerine Beykoz İlçe Müftülüğü'ne gidildi. Müftülükten geldiler, karot alındı. Fakat 'Bu tamir olmaz, güçlendirme olmaz' dediler. Ondan sonra da kimse ilgilenmedi. Burada çok sayıda insan var. Buraya en yakın cami bir kilometreden fazla ve yollar yokuş olduğu için yaşlılar çok zorlanıyor. Biz de perişan olduk" şeklinde konuştu.

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