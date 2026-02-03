Bir yılda 504 milyon reçete

Haberin Devamı

Dün Türk Eczacıları Birliği’nin (TEB) 70’inci kuruluş yıldönümüydü. Toplantıda konuşan TEB Başkanı Mehmet İrfan Demirci şunları söyledi:

‘YENİLİKÇİ İLACA ULAŞIM DÜŞÜK’

“Yenilikçi ve yeni molekül ilaçlara erişim konusunda Türkiye, Avrupa’nın çok gerisinde yer alıyor. Avrupa’da yenilikçi ilaçların ortalama erişim oranı yüzde 46 düzeyindeyken, Türkiye’de bu oran yüzde 3 seviyesine kadar gerilemiş durumda. Kanser ilaçları özelinde bakıldığında bu tablo çok daha çarpıcı. Avrupa’da EMA onayı alan her iki kanser ilacından biri hastalara sunulabilirken, Türkiye’de bu oran yüzde 4 düzeyinde. Geçen yılın rakamlarına göre eczanelerimizde yaklaşık 504 milyon reçete işlem gördü. Bu devasa rakam, vatandaşın en yakın sağlık danışmanının eczacı olduğu anlamına geliyor.

‘BU YÜKÜ HAFİFLETEBİLİRİZ’

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün son açıkladığı rakamlara göre, her 5 kişiden 3’ü kronik hastalık riski altında. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü son bir yıl içinde 30 milyon vatandaşa erişerek kronik hastalık taraması yaptı ve bunun sonucunda 7 milyon yeni tanı koydu. Bu 7 milyon yeni tanının 6 milyonunu obezite, 700 binini kardiyovasküler risk, 150 binini hipertansiyon ve 500 binini de diyabet tanısı oluşturdu. Yani tablo giderek büyüyor. Biz eczacılar olarak, sağlık sistemi üzerindeki işte bu yükü hafifletmek istiyoruz. Çünkü gelişmiş ülke örneklerinde de görüldüğü gibi toplum eczaneleri, ilaç temin noktası olmanın ötesinde, koruyucu sağlık hizmetleri, aşılama, kronik hastalık izleme ve ilaç tedavisi yönetimi gibi alanlarda birinci basamak sağlık hizmetlerinin tamamlayıcı ve ölçülebilir bir unsuru olacak kapasiteyi taşıyor. Sağlık Bakanlığı ile görüştük. Aşılama konusunda katkı sağlama talebimizi ilettik. Bu arada ilaç çok stratejik bir ürün. Gelecekte ilaç üzerinde fiyat baskısı olacak. Yerli ilaç üretimi şart. İlerleyen dönemde askeri eczacılık da geri gelebilir.”