Bir yılda 3 bin 896 çocuk doğum yaptı

- “2025 yılında ülke genelinde yaklaşık 2 milyon 200 bin kadınımıza ücretsiz meme kanseri taraması, 1 milyon 800 bin vatandaşımıza ise rahim ağzı kanseri taraması yaptık. Tıbben gerekli olmayan sezaryen oranlarında ülkemiz tarihinde ilk kez yüzde 12.3’lük düşüş sağladık.

- Kadın sağlığını yalnızca fiziksel boyutuyla değil, ruhsal ve sosyal yönleriyle birlikte ele alıyoruz. 2025 yılında 5 bin 984 kadına intiharı önleme, 31 bin 701 kadına çocuk istismarını önleme ve Çocuk İzlem Merkezi hizmetleri, 140 bin 790 kadına çocuk ve ergen ruh sağlığı, 47 bin 728 kadına yetişkin ruh sağlığı desteği sağladık. 44 bin 942 kadına aile içi şiddetle mücadele, 41 bin 781 kadına madde kullanım bozukluğu, 127 bin 904 kadına davranışsal bağımlılıklar konusunda eğitim ve destek verdik.

- Türkiye’de kız çocuğu doğurganlık oranı 1 milyonda18 yaş altı 3 bin 896. Avrupa’ya göre çok düşük. Ücretsiz HPV taraması yapan ender ülkelerden biriyiz. 1 milyon 760 bin HPV taraması yaptık.

- Nöbet usulü çalışan personelimiz için hastane kampuslerine ‘gece kreşleri’ geliyor. Aşı karşıtlığı ile ilgili eylem planı hazırlıyoruz. Ama önce kendi aşımızı üretmeliyiz. Bu nedenle 13 aşının planlamasını yaptık.”