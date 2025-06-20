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Bir yıl sonra yeniden ortaya çıktılar! Nemrut'ta görenler heyecanlandı

Güncelleme Tarihi:

#Nemrut Kalderası#Bitlis#Ayılar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2025 16:54

Bitlis’in Ahlat, Tatvan ve Güroymak ilçe sınırlarında yer alan Nemrut Kalderası, eşsiz doğasıyla olduğu kadar, kendine has yaban hayatıyla da ilgi odağı olmaya devam ediyor.

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Her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan kalderada, uzun bir süredir ortalıkta görünmeyen ayılar yeniden ortaya çıktı. Halk arasında "Nemrut’un maskotları" olarak bilinen ayılar, bu yıl da kalderada sıklıkla görülmeye başlandı.

YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde, bir anne ayı ile iki yavrusunun yanı sıra geçen yıl gözlemlenen yavru ayıların büyümüş halleri dikkat çekti. Ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle birlikte insan hareketliliği artarken, ayılar da besin arayışına girdi. Ayıları gören vatandaşlar büyük heyecan yaşadı.

Bir yıl sonra yeniden ortaya çıktılar Nemrutta görenler heyecanlandı

Vatandaşların verdiği yiyecekler ve çöplerdeki artıklarla beslenen ayılar, özellikle kaldera çevresinde zaman geçiren doğaseverlerin objektiflerine yansıdı.

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#Nemrut Kalderası#Bitlis#Ayılar

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