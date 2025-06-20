Bir yıl sonra yeniden ortaya çıktılar! Nemrut'ta görenler heyecanlandı

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Her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan kalderada, uzun bir süredir ortalıkta görünmeyen ayılar yeniden ortaya çıktı. Halk arasında "Nemrut’un maskotları" olarak bilinen ayılar, bu yıl da kalderada sıklıkla görülmeye başlandı.

YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde, bir anne ayı ile iki yavrusunun yanı sıra geçen yıl gözlemlenen yavru ayıların büyümüş halleri dikkat çekti. Ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle birlikte insan hareketliliği artarken, ayılar da besin arayışına girdi. Ayıları gören vatandaşlar büyük heyecan yaşadı.

Vatandaşların verdiği yiyecekler ve çöplerdeki artıklarla beslenen ayılar, özellikle kaldera çevresinde zaman geçiren doğaseverlerin objektiflerine yansıdı.