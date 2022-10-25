Bir yÄ±l Ã¶nce kÃ¼tÃ¼phane kurduÄŸu okulda Ã¶ÄŸretmen oldu

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GÃ¶nÃ¼llÃ¼ kiÅŸileri kendisine Ã¶rnek alan lise Ã¶ÄŸrencisi Neslihan ErdoÄŸan, 2011'deki deprem felaketi sonrasÄ± yardÄ±m projelerine katÄ±lÄ±p, muhtaÃ§ ailelere ulaÅŸmaya baÅŸladÄ±. Van YYÃœ Ä°ktisadi Ä°dare Bilimler FakÃ¼ltesi Muhasebe Finansman Ã–ÄŸretmenliÄŸi BÃ¶lÃ¼mÃ¼'nde okuyan ErdoÄŸan, bu Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± gÃ¶nÃ¼llÃ¼ bir harekete dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmek istedi.

2018'de Ã¼niversiteden mezun olan ErdoÄŸan, 'DÃ¼nyayÄ± Ä°yilik Kurtaracak' sloganÄ± ile bir iyilik hareketi kurdu. Hareket kapsamÄ±nda Van'daki birÃ§ok ilÃ§e ve kÃ¶y okullarÄ±na giden ErdoÄŸan, gÃ¶nÃ¼llÃ¼lerin yardÄ±m ile birlikte 30 okulu boyadÄ±, 5 bin Ã§ocuÄŸa bot daÄŸÄ±ttÄ±, 23 doÄŸum gÃ¼nÃ¼ etkinliÄŸi yaptÄ±, 7 kÃ¼tÃ¼phane kurdu, 3 kÄ±z Ã§ocuÄŸuna eÄŸitim sponsoru oldu, binlerce Ã¶ÄŸrenciye kÄ±rtasiye yardÄ±mÄ±nda bulundu. ErdoÄŸan, son olarak 1 yÄ±l Ã¶nce kÃ¼tÃ¼phane kurduÄŸu GevaÅŸ ilÃ§esi BarÄ±ÅŸÄ±k Mahallesi'ndeki BÃ¼lent Bayram Ä°lkokulu'nda gÃ¶reve baÅŸladÄ±.

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'ZÃœHRÄ°YE VARMIÅž GÄ°BÄ° Ã‡ALIÅžTIK'

GÃ¶reve baÅŸladÄ±ÄŸÄ± okulda hem ZÃ¼hriye Seyhan hem de yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Ã¶ÄŸretmen Metin MuÅŸ adÄ±na kÃ¼tÃ¼phane kurulduÄŸunu belirten Neslihan ErdoÄŸan, "BurasÄ±, beni Ã§ok duygulandÄ±rÄ±yor. ZÃ¼hriye adlÄ± arkadaÅŸÄ±mÄ±z vefat etti. O da bu projelerde yer alÄ±yordu. Ã–ÄŸrenciydi, Ã§ok yardÄ±msever bir insandÄ± ve genÃ§ yaÅŸta kanserden vefat etti. Ã‡ok yakÄ±n arkadaÅŸlarÄ±, 'Onun adÄ±na bir kÃ¼tÃ¼phane aÃ§mak istiyoruz' talebinde bulundu. Biz de GevaÅŸ Ä°lÃ§e Milli EÄŸitim ile iletiÅŸime geÃ§tik, bizi bu okula yÃ¶nlendirdiler. Bu okulu gelip, boyadÄ±k, onardÄ±k. KÃ¼tÃ¼phane kurduk, 3 bin kitap getirdik. KÃ¼tÃ¼phanenin raflarÄ±na kadar yaptÄ±k. Marangoza falan gitmedik. Bulup buluÅŸturduk, boyadÄ±k, onardÄ±k. BÃ¼tÃ¼n sevgimiz ile ZÃ¼hriye varmÄ±ÅŸ gibi" dedi.

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'BU OKUL Ã‡IKINCA Ã‡OK DUYGULANDIK'

KÃ¼tÃ¼phane kurduÄŸu okula, bu yÄ±l gÃ¶revlendirildiÄŸini sÃ¶yleyen ErdoÄŸan, "KÃ¶y Ã¶ÄŸretmeni olmayÄ± hep Ã§ok isterdim. Bu yÄ±l GevaÅŸ'ta Ã¶ÄŸretmenlik iÃ§in baÅŸvuru yaptÄ±m. 'Hangi okula Ã§Ä±kar' diye bekliyordum. Bu kÃ¶y olduÄŸunu duyunca Ã§ok duygulandÄ±m. Ekip arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z ve ZÃ¼hriye'nin arkadaÅŸlarÄ± da bÃ¶yle. Ã‡Ã¼nkÃ¼ kendi kurduÄŸumuz kÃ¼tÃ¼phanenin baÅŸÄ±nda duracaÄŸÄ±z. Buradaki Ã§ocuklarÄ± ZÃ¼hriye'nin emanetleri gibi de gÃ¶rÃ¼yorum. Ã–yle gÃ¶reve baÅŸladÄ±m" diye konuÅŸtu

10 BÄ°N KÄ°ÅžÄ° GÃ–NÃœLLÃœ OLDU

KurduÄŸu iyilik hareketine iliÅŸkin de bilgi veren Neslihan ErdoÄŸan, "En gÃ¼zel ÅŸeyin iyilik olduÄŸuna inanÄ±yorum. Ve dÃ¼nyayÄ± gÃ¼zelleÅŸtiren tek ÅŸey de iyiliktir. TebessÃ¼m oluÅŸturuyor. Sonra gÃ¼n geÃ§tikÃ§e kÃ¶tÃ¼ye giden dÃ¼nyayÄ± ne kurtarabilir? Kendimize derdini dert ettik, bunun sadece iyilik olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼k. Ve sloganÄ± bÃ¶yle belirledik. 'DÃ¼nyayÄ± iyilik kurtaracak' dedik. Ve bu sloganÄ± herkese, her yerde sÃ¶ylettirmek istedik" ifadelerini kullandÄ±.

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TÃ¼rkiye'nin ÅŸu an birÃ§ok ilinde ve 4 ayrÄ± Ã¼lkede gÃ¶nÃ¼llÃ¼ gruplarÄ±nÄ±n olduÄŸunu belirten Neslihan ErdoÄŸan, "Destekleri Ã§ocuklara ulaÅŸtÄ±rÄ±yoruz. Bizler sadece aslÄ±nda kÃ¶prÃ¼ gÃ¶revi gÃ¶rÃ¼yoruz. Herkes herkese ulaÅŸsÄ±n. Daha doÄŸrusu bunu saÄŸlamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Ekip sayÄ±sÄ±nÄ± sÃ¶yleyecek olursak, bu zamana kadar yaklaÅŸÄ±k 10 bin kiÅŸi girip Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã¼niversitedeki gÃ¶nÃ¼llÃ¼ genÃ§ler ile iÅŸ birliÄŸiyle Ã§alÄ±ÅŸÄ±rÄ±z. Hayvan besleme ekibimiz farklÄ±dÄ±r. OKUL proje ekibimiz farklÄ±dÄ±r. DoÄŸal Ã§evre temizliÄŸi ekibimiz farklÄ±" diye konuÅŸtu.

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