'Bir yere yetişecekmiş gibi alın...' Sıcak su ile duş alanlar daha mı yalnız hissediyor?

Günlük alışkanlıklarımız, karakterimiz ve yaşam tarzımız hakkında çok fazla ipucu veriyor. Buna duş almak da dahil…

Duş, günlük hayatımızda yaptığımız sıradan bir rutin gibi görünebilir ancak bu da bize bazı ipuçları veriyor. Uzun ve sıcacık bir duş almanın sebebi günün yorgunluğunu atmak ve iyice temizlenmek gibi görünüyor. Ancak Yale Üniversitesi ve ABD Ulusal Biyoteknoloji Bilgi Merkezi'nin araştırması ortaya daha ilginç bir neden sunuyor: Yalnızlık!

Sık sık sıcak ve uzun duş alan kişilerin, banyo yapmak için daha az zaman harcayan ve daha ılık su tercih edenlere göre daha yalnız olma eğiliminde olduklarını öne süren araştırmacılar, bir duşun sıcaklığının, insanların yaşamlarındaki sosyal sıcaklık veya soğukluk eksikliğinin yerini aldığından şüpheleniyor.

Araştırmanın ilk adımında 18 ila 45 yaş aralığında 51 kişi yer aldı. Günlük alışkanlıklarıyla ilgili anket dolduran 51 kişi, ne kadar yalnız hissettiklerini de işaretlediler. Ankette banyo yapma sıklığı, banyo yapma süresi ve suyun sıcaklığı olmak üzere banyo rutiniyle ilgili 3 soru yer aldı. Anketlerin analiz sonuçları ise şaşırtıcıydı. Sonuçlara göre yalnız hissettiğini söyleyenler, diğerlerine göre yüzde 23 oranında daha çok duş alıyordu. Bu da sıcak ve uzun duş ile yalnız hissetme arasındaki bağlantıyı doğrular nitelikteydi.

Ancak ilk çalışma grubunda daha çok üniversite öğrencileri yer aldığı için yetkililer, aynı anketi daha yaşlı bir grupta da uygulamak istedi. Bu kez yaşları 19 ila 65 arasında değişen 41 kişi üzerinde anketi tekrarladılar. Sonuçlar, yalnızlık ve sıcak duş alma sıklığı arasında net bir bağlantı vermese de diğer yaş grubu ile hemen hemen aynıydı. Yalnız hissettiğini söyleyen katılımcıların çoğunluğu daha sıcak su ile uzun süre duş alıyordu.Yale Üniversite’sindeki araştırmacılar, tüm bu sonuçlardan sonra sıcak ve uzun bir duşun, kendimizi yalnız hissettiğimizde sosyal sıcaklığı geri kazanmaya yönelik bir kendi kendine terapi şekli olduğunu düşünüyor.

SUYUN PSİKOLOJİYE ETKİLERİ GÖZ ARDI EDİLEMEZ

Psikolog Elif Doğru, “Yalnız olan insanlar, çevresinde aradıkları o güven ve fiziksel sıcaklık hissini uzun süre sıcak su ile duş alarak gidermeye çalışıyor. Üstelik bunu farkında olmadan yapıyor. Elbette bu, her sıcak su ile uzun süre duş alan kişiler yalnızdır demek veya yalnızlık hisseden insanlara bir çözüm önerisi değildir” diyor ve ekliyor:

“Bunun için kişi ile daha detaylı bir görüşme gerçekleştirerek yalnızlık hissinin altında yatan temel nedenleri bulup ortaya çıkartmak daha etkili çözüm yolu olacaktır. Ancak suyun, kişinin psikolojisi üzerindeki olumlu etkileri göz ardı edilemez bir gerçektir.”

HER GÜN DUŞ ALMAK MUTLULUK VERİYOR

Psikolog Doğru, özellikle her gün duş almanın kişinin mutluluk hormonu salgılamasını sağladığından bahsediyor, “Böylelikle sosyal yaşantısında kendisini yalnız hisseden bireyler 20 dakikalık bir duş alarak kendilerine vakit ayırabilir, yalnızlık hissinden kısa bir süreliğine de olsa uzaklaşabilirler. Temizlenmek sadece fiziksel değil ruhsal olarak da mümkündür. Suyun akışıyla beraber siz de tüm olumsuz düşüncelerinizi akışa bırakırsanız zihninizi rahatlatmış olursunuz” diye konuşuyor.

İDEAL DUŞ SÜRESİ 10-15 DAKİKA OLMALI

Dermatolog Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, fazla yıkanmanın derimizin en dış katmanı olan boynuzsu tabakanın proteinlerini ve esansiyel yağlarını ortadan kaldırdığını, kullanılan ürünlere bağlı olarak ciltte tahriş gelişebileceğini söylüyor. Bu nedenle, cilt bariyer fonksiyonunu korumak ve egzama şiddetini en aza indirmek için gereken ideal banyo sıklığı ve süresinin öneminin altını çiziyor.

“Tıpkı sıcak su kullanmak gibi uzun süre yapılan banyolar da ciltte kızarıklıklara, kurumaya ve kaşıntılara neden olur. Egzamayı tetikleyebilir. İdeal duş süresi 10-15 dakika olmalıdır. Sık kullanılan sabun ve duş jelleri cildinizin üzerindeki yağ tabakasına zarar verir, cildinizin kurumasına neden olur. Bu sebeple sabun ve duş jeli kullanımını en aza indirmeye çalışın.” diyor. Yaz aylarında terlemeye bağlı olarak her gün duş alınabileceğini, kış aylarında ise iki üç günde bir duş almanın ideal olduğunu söylüyor ve ekliyor:

“Suyun 35-40 derece arasında bir sıcaklığa sahip olması iyidir. Çok sıcak su ile duş almak derimizi kurutur ve lekeler oluşmasına neden olur, deri pullanır, parşömen kağıdı gibi bir görünüm alır. Cildin üzerinde bulunan yağ dokularını uzaklaştırır ve derimizin en üst katmanının bariyer fonksiyonunu bozar. Gereğinden kısa süreli ya da çok seyrek duş alırsak da, vücut kokumuz artar, akne ve kıl kökü iltihapları gelişebilir, deri enfeksiyonlarına yatkınlık olur, deride kalınlaşma ve kabarıklık meydana gelebilir. Mantar gibi problemler de gelişebilir.

YALNIZLIK HİSSİNE VE DEPRESİF DUYGU DURUMUNA İYİ GELİYOR

Psikolog Elif Doğru, ideal olan ve önerilenin ılık bir su sıcaklığı ile duş almak olduğunu söylüyor ve şöyle anlatıyor:

“Ilık bir su sıcaklığı ile duş almak kişinin yalnızlık hissine ve depresif duygu durumuna iyi gelmesinin yanı sıra kişinin yenilenmesine hem fiziksel hem psikolojik olarak dengelenmesine yardımcı olur. Kişi vücut yorgunluğunu duş ile atarak kendini daha rahatlamış hisseder.”

BİR YERE YETİŞECEKMİŞ GİBİ DUŞ ALIN

Dermatolog Yasemin Fatih Amato, suyun insanı arındırdığını, canlılık, keyif ve moral verdiğini belirtiyor. “Cildinizi nemli tutmak istiyorsanız su içmenizin yanı sıra ılık suda 10 dakikayı geçmeyen duş almanız önemlidir ama uzun süren çok sıcak suda yapılan duşlar da cilt kuruluğunu artırır” diyor.

Her gün duş almanın da aynı şekilde cildimizin dış yüzeyinde bulunan koruyucu katmana zarar verdiğini, o yüzden yazları gün aşırı 10 dakikayı geçmeyen kışları ise hafta da en fazla 2 defa duş yapılmasını öneriyor. Ayrıca duş alanında konforu artıran her davranışın aslında uzun zamanların geçirilmesine de sebep olduğunu, o yüzden bir yere yetişecekmiş gibi duş alınması gerektiğini belirtiyor.

ALIŞKANLIKLARINIZ SİZE NELER ANLATIYOR?

“Başka hangi alışkanlıklar hangi durumları/hisleri anlatıyor?” diye sorduğumuz Elif Doğru şu ipuçlarını paylaşıyor:

Sadece duş değil aynı zamanda fazla uyku uyumanın veya aç olmadığınız halde sürekli kendinizi bir şeyler atıştırıyorken bulmanız da duygu durumunuzda birtakım dengesizliklerin olduğunun habercisidir.

Depresyon bazı insanlarda aşırı uyku hali yaratırken bazı insanlarda uykusuzluk yapabilir. Kendinizi depresyonda hissediyor, hayat enerjinizin düştüğünü, yaşam isteğinizin azaldığını, umutsuzluğa kapıldığınızı, odaklanmada problem yaşadığınızı, hayattan zevk almadığınızı ve depresif bir ruh halinde olduğunuzu düşünüyorsanız profesyonel destek almayı ihmal etmemelisiniz.

Aşırı yemek yemenin de psikolojik sebepleri vardır. Normal saatinde yenen bir öğünden 4 saat sonra midenizde hissettiğiniz açlık hissi fizyolojiktir. Ancak ana öğün yemenize rağmen kendinizi sürekli bir şeyler atıştırırken buluyorsanız bunun sebebi duygusal açlıktır diyebiliriz.

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