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Gündem
Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)
Haber Giriş: 23.07.2021 - 14:33 | Son Güncelleme:

Bir yerde daha denize girmek yasaklandı!

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Bir yerde daha denize girmek yasaklandı!

Bartın'ın mavi bayraklı plajı İnkum’da dalgalar nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Kentin tek mavi bayraklı plajı İnkum’da sabah saatlerinde etkili olan poyraz nedeniyle dalgalar oluştu.

Bayramın 4’üncü günü gelenler, denize girilmesi yasak anlamına gelen kırmızı flama ile karşılaştı. Jandarma ve zabıta ekipleri plajda ATV ile gezerek, tatilcileri denize girmemeleri konusunda uyardı. Cankurtaranlar düdük çalarak, denize girenleri dışarıya çıkardı.

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Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, “Dalgalı olan ve tehlike yaratan günlerde sahildeki direklere kırmızı flamayı asıyoruz. Bugün de çeken akıntı ve kum kayması olduğunu tespit ettik ve denize girilmesini yasakladık. Şu anda jandarma ve zabıta ekiplerimiz ile cankurtaranlarımız denize girenleri dışarıya çıkartıyor.

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Dikkat! Bu ilçelerde denize girmek yasaklandı

İnkum’da aşırı bir turist yoğunluğu var. Ekiplerimiz insanlarımızın can sağlığı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

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