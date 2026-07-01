İstanbul'da en yüksek sıcaklık burada ölçüldü | İşte megakentte ilçe ilçe termometrelerin gösterdiği değerler

Haberin Devamı

İstanbul Valiliğinin, 1 Temmuz'un "yılın en sıcak günü" olacağı ve hissedilen hava sıcaklığının nemle birlikte 40 dereceye yükseleceğini açıklamasının ardından kentte sıcak hava etkisini hissettirdi.

Bunaltıcı sıcaktan etkilenmek istemeyen vatandaşlar, sahiller, parklar, millet bahçeleri ve ağaç gölgelerinde serinlemenin yollarını aradı.

Beşiktaş'ta sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistler kendilerini Bebek Sahili'nden Boğaz'ın serin sularına bıraktı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Bazı vatandaşlar serinlemek için denize girerken, bazıları ise sahil kenarında piknik yaparak vakit geçirdi. Bölgede gün boyunca yoğunluk gözlendi.

Haberin Devamı

Büyükçekmece'de de vatandaşlar denize girerek, şezlonglarda dinlenerek ve yeşil alanlarda piknik yaparak vakit geçirdi.

İlçe sakinlerinden Burhan Benli, hava sıcaklığının uygun olduğunu belirterek, "Avrupa kavruluyor, 45-50 derecelerde. Burada harika bir güneş var, çok sıcak olsa oturulmaz. Kalabalık ama deniz güzel değil, kirli. Pazar günleri adım atacak yer yok." açıklamalarında bulundu.

Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar Sahili, bunaltıcı sıcaklardan kaçmak isteyenlerin adresi oldu. Salacak Sahili'nden denize girerek serinleyen vatandaşlar, kayalıklarda güneşlendi.

TUZLA'DA TERMOMETRELER 34 DERECEYİ GÖSTERDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un hangi ilçesinde kaç derece sıcaklık ölçüldüğünü açıkladı. Bu verilere göre megakentte en yüksek sıcaklık Tuzla'da, en düşük sıcaklık ise Sarıyer'de ölçüldü.

İşte İstanbul'da ilçe ilçe hava sıcaklığı:

Adalar: 33 derece

Arnavutköy: 32 derece

Ataşehir: 31 derece

Avcılar: 31 derece

Bağcılar: 30 derece

Bahçelievler: 33 derece

Bakırköy: 33 derece

Başakşehir: 31 derece

Bayrampaşa: 31 derece

Beşiktaş: 33 derece

Beykoz: 31 derece

Beylikdüzü: 33 derece

Beyoğlu: 31 derece

Büyükçekmece: 33 derece

Çatalca: 31 derece

Çekmeköy: 31 derece

Esenler: 31 derece

Esenyurt: 31 derece

Eyüpsultan: 31 derece

Fatih: 33 derece

Gaziosmanpaşa: 30 derece

Güngören: 33 derece

Kadıköy: 33 derece

Kağıthane: 31 derece

Kartal: 33 derece

Küçükçekmece: 30 derece

Maltepe: 30 derece

Pendik: 33 derece

Sancaktepe: 30 derece

Sarıyer: 28 derece

Silivri: 31 derece

Sultanbeyli: 31 derece

Sultangazi: 29 derece

Şile: 29 derece

Şişli: 32 derece

Tuzla: 34 derece

Ümraniye: 33 derece

Üsküdar: 31 derece

Zeytinburnu: 33 derece