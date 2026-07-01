İstanbul'da en yüksek sıcaklık burada ölçüldü | İşte megakentte ilçe ilçe termometrelerin gösterdiği değerler

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İstanbul Valiliğinin, 1 Temmuz'un "yılın en sıcak günü" olacağı ve hissedilen hava sıcaklığının nemle birlikte 40 dereceye yükseleceğini açıklamasının ardından kentte sıcak hava etkisini hissettirdi.
Bunaltıcı sıcaktan etkilenmek istemeyen vatandaşlar, sahiller, parklar, millet bahçeleri ve ağaç gölgelerinde serinlemenin yollarını aradı.
Beşiktaş'ta sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistler kendilerini Bebek Sahili'nden Boğaz'ın serin sularına bıraktı.
Bazı vatandaşlar serinlemek için denize girerken, bazıları ise sahil kenarında piknik yaparak vakit geçirdi. Bölgede gün boyunca yoğunluk gözlendi.
Büyükçekmece'de de vatandaşlar denize girerek, şezlonglarda dinlenerek ve yeşil alanlarda piknik yaparak vakit geçirdi.
İlçe sakinlerinden Burhan Benli, hava sıcaklığının uygun olduğunu belirterek, "Avrupa kavruluyor, 45-50 derecelerde. Burada harika bir güneş var, çok sıcak olsa oturulmaz. Kalabalık ama deniz güzel değil, kirli. Pazar günleri adım atacak yer yok." açıklamalarında bulundu.
Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar Sahili, bunaltıcı sıcaklardan kaçmak isteyenlerin adresi oldu. Salacak Sahili'nden denize girerek serinleyen vatandaşlar, kayalıklarda güneşlendi.
TUZLA'DA TERMOMETRELER 34 DERECEYİ GÖSTERDİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un hangi ilçesinde kaç derece sıcaklık ölçüldüğünü açıkladı. Bu verilere göre megakentte en yüksek sıcaklık Tuzla'da, en düşük sıcaklık ise Sarıyer'de ölçüldü.
İşte İstanbul'da ilçe ilçe hava sıcaklığı:
Adalar: 33 derece
Arnavutköy: 32 derece
Ataşehir: 31 derece
Avcılar: 31 derece
Bağcılar: 30 derece
Bahçelievler: 33 derece
Bakırköy: 33 derece
Başakşehir: 31 derece
Bayrampaşa: 31 derece
Beşiktaş: 33 derece
Beykoz: 31 derece
Beylikdüzü: 33 derece
Beyoğlu: 31 derece
Büyükçekmece: 33 derece
Çatalca: 31 derece
Çekmeköy: 31 derece
Esenler: 31 derece
Esenyurt: 31 derece
Eyüpsultan: 31 derece
Fatih: 33 derece
Gaziosmanpaşa: 30 derece
Güngören: 33 derece
Kadıköy: 33 derece
Kağıthane: 31 derece
Kartal: 33 derece
Küçükçekmece: 30 derece
Maltepe: 30 derece
Pendik: 33 derece
Sancaktepe: 30 derece
Sarıyer: 28 derece
Silivri: 31 derece
Sultanbeyli: 31 derece
Sultangazi: 29 derece
Şile: 29 derece
Şişli: 32 derece
Tuzla: 34 derece
Ümraniye: 33 derece
Üsküdar: 31 derece
Zeytinburnu: 33 derece