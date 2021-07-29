Bir yangın da Kütahya'da! 4 saatte kontrol altına alındı

Yaklaşık 5 hektarlık alanda etkili olan yangına 1 helikopter, 6 arazöz, 3 greyder, çevre il ve ilçelerden su tankerleri, çok sayıda personel müdahale etti. Yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından orman yangını büyümeden kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları başladı. Yangını duyduklarında tarlada çalıştıklarını ifade köylülerden Ali Sağlam, "Ekiplere yardımcı olabildiysek ne mutlu bize. Devletimiz helikopteriyle, ekipleriyle yangına müdahale etti. Bizde elimizden geldiğince yardımcı olduk" dedi.



Orman yangınında yaklaşık 5 hektarlık karaçam ormanının zarar gördüğü öğrenildi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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