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Bir yandan silahla taradı bir yandan da video çekti

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#İstanbul#Bağcılar#Polis
Bir yandan silahla taradı bir yandan da video çekti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2024 07:00

İstanbul Bağcılar’daki bir mağazaya 3 Ekim Perşembe günü gelen bir çocuk, buradaki çalışanlara “Abimizin selamı var. Sizden haber bekliyor, cevap verin” yazılı not bıraktı.

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Çalışanlar bu notu, işyeri sahibi Muhammet Özdemir’e iletti ancak Özdemir o notu dikkate almadı. Bir süre sonra mağazaya ait cep telefonuna mesaj gönderildi. Mesajda tehdit yazıları ve ‘Casperler’ notu iletildi.

Önceki gün sabaha karşı mağazanın önüne gelen yüzü maskeli şüpheli, tabancayla işyerine peş peşe ateş ederken saldırıyı da cep telefonuyla kaydetti. Mağazaya 4 el ateş eden kişi, silahı tutukluk yapınca olay yerinden kaçtı. Haber verilmesiyle işyerine gelen Muhammet Özdemir, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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#İstanbul#Bağcılar#Polis

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