Bir yandan silahla taradı bir yandan da video çekti

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Çalışanlar bu notu, işyeri sahibi Muhammet Özdemir’e iletti ancak Özdemir o notu dikkate almadı. Bir süre sonra mağazaya ait cep telefonuna mesaj gönderildi. Mesajda tehdit yazıları ve ‘Casperler’ notu iletildi.

Önceki gün sabaha karşı mağazanın önüne gelen yüzü maskeli şüpheli, tabancayla işyerine peş peşe ateş ederken saldırıyı da cep telefonuyla kaydetti. Mağazaya 4 el ateş eden kişi, silahı tutukluk yapınca olay yerinden kaçtı. Haber verilmesiyle işyerine gelen Muhammet Özdemir, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.