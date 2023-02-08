Bir yanda yangın diğer yanda enkaz

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Hatay’da kent merkezi ile Kırıkhan ve İskenderun ilçelerinde yaklaşık 1200 bina yıkıldı. Merkez ilçe Antakya’da 40-50 yıllık binaların bulunduğu Cebrail Mahallesi’ndeki evlerin tamamı da neredeyse tamamen çöktü, çok sayıda kişi enkaz altında kaldı. Vücudunun belden aşağısı enkaz altında kalan Suriyeli 7-8 yaşlarındaki çocuk için vatandaşlar seferber oldu. Anne ve babasının da enkaz altında olduğu belirtilen çocuk, yaşadığı şok nedeniyle konuşamadı.

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İskenderun Limanı’nın konteyner bölümünde depremden sonra başlayan yangın, tüm çalışmalara rağmen söndürülemedi. Gündüz saatlerinde havadan da müdahale edilen yangın gece de sürdü.

YORGANA SARDILAR

Beton bloğun altında sıkışan çocuk tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Bunun üzerine vatandaşlar, gece üşümemesi için çocuğu yorgana sardı, başına bere takıp, yanına da susadığı zaman içmesi için pet şişede su bıraktı.

Dün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte diğer bölgelerde arama kurtarma çalışmaları yeniden başlarken, Cebrail Mahallesi’ne ise ekipler henüz ulaşamadı. Bu arada binlerce binanın yıkıldığı kente elektrik, su, doğalgaz ve internet hizmeti verilemiyor.

HAVADAN DA MÜDAHALE EDİLDİ

Bu arada İskenderun Limanı’nda önceki gün depremin ardından devrilen konteynerlerde çıkan yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri karadan müdahaleyi sürdürürken, öğle saatlerinden itibaren yangın söndürme uçakları ve helikopterler de çalışmalara katıldı. Havanın kararmasıyla çalışmalar sadece karadan devam ederken yangın gece boyunca söndürülemedi. (DHA - İHA)

28 SAAT SONRA KURTARILAN ARDA’DAN ASKERE: ‘SENİ BİR YERDEN TANIYORUM’

Hatay’da enkaz altından 28 saat sonra çıkartılan Arda Bulut isimli çocuğun, kendisini kurtaran askere, “Ben seni bir yerden tanıyorum” sözleri herkesi duygulandırdı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Arama Kurtarma ve Polis Arama Kurtarma ekipleri de deprem bölgesinde seferber olmuş durumda. Hatay’da Arda Bulut isimli bir çocuk, depremden 28 saat sonra enkaz altından yaralı olarak çıkarıldı. Kendisini kurtaran askerlerle sohbet eden çocuğun, “Ben seni bir yerden tanıyorum” sözleri herkesi duygulandırdı.

Bulut’un iki bacağının kırık olduğu belirtildi.

Yanında bulduğu testereyle demiri kesti

MUCİZE KURTULUŞ

Adnan Fırat, depreme Antakya’da, binanın merdivenlerinden inerken yakalandı. Bina çöktü. Saatlerce enkaz altında kalan Adnan Fırat yanında gördüğü el testeresinin yardımıyla sıkıştığı demiri kesti ve kendi imkânlarıyla dışarı çıktı. Saatler sonra hastaneden fotoğraf paylaştı ve durumun iyi olduğunu söyledi. “Ölürsem mücadelem görülsün diye video çektim” diyen Adnan Fırat, çektiği videoda o anları şöyle anlattı: “Kaçarken göçük altında kaldım. Demir ayağımın içine girdi. Çıkmama tam bir merdiven basamağı kalmıştı. Mucize oldu yanımda bir el testeresi çıktı. Beni zorlayan 2 demiri kestim.” (Ali Rıza AKBULUT)

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DENİZ SEVİYESİ YÜKSELDİ

Hatay'ın İskenderun ilçesinin sahil kesiminde depremin ardından deniz suyu yükseldi. Sahilden iç kısma doğru caddelerde su birikintileri oluştu. 15 yıldır kafe işleten Fatih Kılınç, "Denizin en az 1.5 metre yüksek olduğu görülüyor. Çünkü biz sürekli buradayız. Ne zaman böyle bir afet yaşansa, denizin yükseldiği görülüyor'' dedi.

DHA MUHABİRİ VE AİLESİNDEN ACI HABER

Demirören Haber Ajansı Hatay muhabiri İzzet Nazlı (33), eşi Seda Nazlı (30) ile çocukları Esila (5) ve Ahmet Eren Nazlı (10), 7.7 büyüklüğündeki ilk depremin vurduğu Hatay'da yıkılan evlerinin enkazında yaşamlarını kaybetti. 5 Ocak'ta saat 16.00’da Hatay'da oynanan Hatayspor- Kasımpaşaspor maçında görev yapan İzzet Nazlı, mesai bitiminde Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi Mimar Sinan Sokak'taki 5 katlı Genç Apartmanı'nın 2'inci katındaki evine gitti. Büyük felakette Nazlı Ailesi’nin de evi yıkıldı. Arama kurtarma ekipleri ve gönüllüler tarafından depremden 35 saat sonra İzzet Nazlı, eşi Seda ve çocukları Ahmet Eren ile Esila'nın cansız bedenlerine ulaşıldı. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Basın Yayın ve Gazetecilik Bölümü'nü birincilikle bitiren İzzet Nazlı, 14 Eylül 2020'de DHA Ailesi’ne katıldı.

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‘KUZUM’ DİYE SARILDI

Hatay’da görevli Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri enkaz altında 1 yaşındaki kız bebeğe ulaştı. İtfaiye eri, enkazdan çıkardığı bebeğe ‘Kuzum’ diye sarıldı.

9 Eylül Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı, milli dağcı Çetin Bayram ve 11 kişilik ekibi, 2 aylık Mehmet Çınar’ı enkazdan sağ çıkardı.

BİR AİLE YOK OLDU

Hatay Altınözü’nde görev yapan sınıf öğretmeni Uğur Yılmaz (32) , kızı İnci (2) ile oğlu Mert (4) ve eşi Melike Yılmaz, depremde yıkılan binanın altında kaldı. 4 kişilik aileyi kurtarmak için ekipler, çalışma başlattı.

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Sadece anne kurtuldu

Ekipler, dün sabah saatlerinde Uğur Yılmaz ile 2 çocuğunun cansız bedenine ulaştı; eşi ise enkazdan yaralı kurtarıldı. Cenazelerin, Yılmaz Ailesi’nin memleketi Karaman’ın Ermenek ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.