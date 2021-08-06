Bir yanda sÄ±caklÄ±k bir yanda dolu 2 ÅŸehir 2 ayrÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼

Artvi'nde sabah saatlerinde etkili olan saÄŸanaÄŸÄ±n ardÄ±ndan dolu yaÄŸÄ±ÅŸÄ± baÅŸladÄ±. Aniden bastÄ±ran doluya hazÄ±rlÄ±ksÄ±z yakalanan vatandaÅŸlar ve sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler, zor anlar yaÅŸadÄ±. KÄ±lÄ±Ã§kaya, Ã‡evreli, YamaÃ§Ã¼stÃ¼ ve Ormandibi kÃ¶ylerinde yaklaÅŸÄ±k 20 dakika etkili olan dolunun ardÄ±ndan, her yer bembeyaz oldu.

ADANA'DA TERMOMETRELER 44 DERECEYÄ° GÃ–STERDÄ°

MayÄ±s'tan itibaren hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n mevsim normallerinin Ã¼zerinde seyrettiÄŸi Adanaâ€™da termometreler Ã¶ÄŸle saatlerinde 40 derecenin altÄ±na dÃ¼ÅŸmÃ¼yor. SÄ±cak hava dalgasÄ± ve nemin de etkisiyle hissedilen sÄ±caklÄ±k artarken termometreler gÃ¼neÅŸ altÄ±nda 44 dereceye gÃ¶sterdi. SÄ±caktan bunalan vatandaÅŸlar, park ve yeÅŸil alanlara akÄ±n etti.

AÄŸaÃ§ gÃ¶lgelerinde oturarak serinlemeye Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra bazÄ± Ã§ocuklar ise tehlikeye aldÄ±rÄ±ÅŸ etmeden sulama kanallarÄ±nda yÃ¼zdÃ¼. Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™nden gelen son verilere gÃ¶re hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n Ã¼lke genelinde hafta sonu 4-5 derece dÃ¼ÅŸeceÄŸinin Ã¶ÄŸrenilmesinin ardÄ±ndan AdanalÄ±lar rahat bir nefes almak iÃ§in o gÃ¼nleri bekliyor.

â€˜SICAÄžA DOÄžUÅžTAN DAYANMA Ã–ZELLÄ°ÄžÄ°MÄ°Z VARâ€™

Serinlemek iÃ§in merkez Seyhan ilÃ§esi AtatÃ¼rk ParkÄ±â€™na gelen BarÄ±ÅŸ Kara (20), yaz aylarÄ±nÄ±n Ã§ok zor geÃ§tiÄŸini kaydetti. SÄ±caktan bunalÄ±p sÃ¼rekli duÅŸ aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve klimalÄ± ortamlarda oturduÄŸunu sÃ¶yleyen Kara, "Yine de yaÅŸayabiliyoruz. AdanalÄ±lar olarak sÄ±caÄŸa doÄŸuÅŸtan dayanma Ã¶zelliÄŸimiz var. Antalyaâ€™ya gittim, oraya da sÄ±cak diyorlar. Fakat buradaki kupkuru bir sÄ±cak. Terletiyor ve yakÄ±yor. Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± 35 olsa 45 derece hissediyorsunuz" dedi.

â€˜Ä°LK BAÅžTA KORKUYORSUN, ALIÅžINCA GEÃ‡Ä°YORâ€™

Sulama kanalÄ±nda yÃ¼zerek serinlemeye Ã§alÄ±ÅŸan Ahmet Abutahir (13) ise tehlikeye raÄŸmen korkmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Neredeyse her gÃ¼n sulama kanalÄ±na gelip yÃ¼zdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydeden Abutahir, "Korku falan yok. Ä°lk baÅŸta biraz korkuyorsun, alÄ±ÅŸÄ±nca geÃ§iyor. Televizyonda boÄŸulanlarÄ± gÃ¶rÃ¼yorum hatta denizde yÃ¼zerken yanÄ±mda biri boÄŸuldu. Fakat serinlemek iÃ§in geliyoruz. Hava Ã§ok sÄ±cak dayanamÄ±yoruz" diye konuÅŸtu.Â

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