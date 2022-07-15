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Bir yanda davullu gelin karşılama, diğer yanda yaralı çocuğa müdahale

#İstanbul#Çağlayan#Hastane

Çağlayan’da cadde üzerinde yürüyen 12 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, kablo döşemek için kapağı açılan rögara düştü. Hafif yaralı olarak kurtulan çocuk ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık ekipleri çocuğa müdahale ettiği esnada köçeklerin hiçbir şey yokmuş gibi davulla gelin karşılaması ise “pes” dedirtti.

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Olay, dün saat 13.30 sıralarında Kağıthane Çağlayan’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki rögarı açan bir telekomünikasyon şirketinin ekipleri, kablo döşemek için çalışmaya başladı. O esnada cadde üzerinde dolaşan 12 yaşındaki yabancı uyruklu Tahir A., görevliler uzaklaştığı esnada rögarın içerisine düştü. Görevlilerin fark etmesi üzerine çocuk hemen rögardan çıkartıldı. Hafif sıyrıklarla kurtulan çocuk, cadde üzerindeki bir bakkal önüne götürüldü.

SAĞLIK EKİPLERİ CAN DERDİNE DÜŞTÜ, YAN TARAFTAKİLER DAVULLU VE ZURNALI GELİN KARŞILADI

Vatandaşlar ise çocuğa su vererek vücudunda yara olup olmadığına baktı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğu yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Sağlık ekipleri çocuğa müdahale ettiği esnada köçeklerin hiçbir şey olmamış gibi davul ve zurnalı gelin karşılamaya devam etmesi “pes” dedirtti.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Bir yanda davullu gelin karşılama, diğer yanda yaralı çocuğa müdahale

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#İstanbul#Çağlayan#Hastane

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