Bir yanda acı bir yanda yağmacı

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Kahramanmaraş merkezli depremler, 10 ilde binlerce binanın yıkılmasına neden oldu. Yüzyılın afetinde hasar alan çok sayıda bina da boşaltıldı. Bölgeye başta Türkiye içinden olmak üzere dünyanın her yerinden yardım yağarken, yağmacılar ve hırsızlar da bölgede cirit atmaya başladı. Polis ve asker, yağma ile hırsızlık olaylarına karşı tayakkuza geçti. Sık sık devriye görevi yürüten ekipler, şüpheli araçları inceliyor, içinde bulunanların GBT’sini sorguluyor.

KREDİ KARTLARINI ÇALDI

12 binanın yıkıldığı Adana’da çok sayıda apartman da ağır hasar aldı. Kentte arama kurtarma çalışmaları sürerken, yıkılma tehlikesi bulunan apartmanlar da tahliye edildi. Bu durumu fırsat bilen hırsızlar, bazı evlerden hırsızlık yaptı. Bunun üzerine polis ekipleri, kent genelinde sokak ve caddelerde çeşitli önlemler aldı. Denetimlerde durdurulan takside şüpheli görülen Mustafa B.’nin (22) üst aramasında başka bir kişiye ait 3 kredi kartı ele geçirildi. Yapılan incelemede kredi kartlarının, Hatay’da yıkılan evinin enkazında hayatını kaybeden E.S.’ye ait olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Mustafa B.’nin, kredi kartlarıyla toplamda bin liralık alışveriş yaptığı tespit edildi. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Mustafa B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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6 TIR GIDAYI ÇALDILAR

Hatay’da hasar gören evlerden hırsızlık yaptığı tespit edilen 40 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda çok miktarda ziynet eşyası, banka kartları, 70 bin TL ve 11 bin dolar, 6 tabanca, 3 av tüfeği, 20 cep telefonu ve 8 bilgisayar, 5 beyaz eşya ele geçirildi. Hatay’da depremzedelere gönderilen 6 TIR dolusu gıda malzemesinin de çalındığı belirlendi. Polisin yaptığı çalışmada kendilerini insani yardım görevlisi olarak tanıtıp, 6 TIR’lık gıda malzemesini alarak çiftlikte depoladığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

YAĞMACILARA SUÇÜSTÜ

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde boşaltılan evleri polis ekipleri ve mahalle bekçileri devriye yaparak izliyor. Boşaltılmış bir binadaki dairede eşyaları yağmalamaya çalışan A.S. ve H.S. yakalanarak tutuklandı.





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CEZASI OHAL’LE ARTACAK

Deprem bölgesindeki yağma ve nitelikli hırsızlık suçları işleyen zanlılar, OHAL kapsamında üst sınırdan cezalandırılacak. Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burcu Dönmez, “Bu tür durumlarda şikâyet aranmaksızın cezalandırılma söz konusudur. Fakat fail, acil bir ihtiyacı karşılamak için bu suçu işlemişse cezada indirime gidilebileceği gibi durumun özelliklerine göre ceza da verilmeyebilir. Marketlerden beyaz eşya, mutfak robotu gibi acil olmayan şeylerin çalındığına da şahit olduk. Bu gibi durumlarda faile, nitelikli hırsızlık suçundan 5 ile 10 yıl arasında ceza uygulanacaktır. Muhtemelen durumun vahameti göz önünde bulundurularak üst sınır olan 10 yıl hapis cezası alacaktır” dedi

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MÜZİSYEN YAĞMACI SANILARAK DÖVÜLDÜ

Hatay’da yaşayan müzisyen Mehmet Özal ve üniversite öğrencisi kuzeni Yusufcan Yeral, depremden yara almadan kurtuldu. Günlerce enkazdakilere yardım için çalıştılar. Önceki gün ilaç bulabilmek için şehirde dolaşırken, YAĞMACI oldukları gerekçesiyle öldüresiye dövüldüler. Yüzü morluklar içindeki Mehmet Özal çektiği videoda, “Videolarda sözde yağmacı diye paylaşılan gençleriz, biz yağmacı değiliz. Ailemizin ihtiyacı olan ilaçları temin edebilmek için kuzenimle şehir merkezine indik. Geri dönerken elimizdeki ilaç ve sırt çantasını gören güvenlik güçleri kimlik göstermemize rağmen bize yağmacı muamelesi yapıp biz masum depremzedeleri acımasızca dövüp ölüme terk ettiler” dedi.



