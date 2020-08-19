Bir yalanı daha ortaya çıktı!

Hürriyet’in ulaştığı bilgilere göre ifadesinde Pınar Gültekin’in çantasından bir bıçak çıkararak kendisini bıçaklamaya çalıştığını iddia etti.

OLAY YERİNDE BIÇAK YOK

Avcı, kolundaki bir çiziği de bu iddiasına delil olarak gösterdi. Ancak olay yerinde ve cesedin bulunduğu yerlerde yapılan aramada herhangi bir bıçak bulunamadı.

Avcı, Pınar’ın mesaj göndererek kendisini tehdit ettiğini ve şantaj yaptığını da iddia etmiş ancak kendisine ‘Bu mesajlar nerede?’ diye sorulunca ‘Mesajları siliyordum. Hiçbirini saklamadım.’ diyerek herhangi bir mesaj gösterememişti

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR