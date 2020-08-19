Bir yalanı daha ortaya çıktı!
Muğla’da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’i acımasızca katledilmesine dair soruşturma devam ediyor. Cinayetin faili olarak tutuklanan Cemal Metin Avcı’nın ifadesinden yeni bir detay daha ortaya çıktı.
Hürriyet’in ulaştığı bilgilere göre ifadesinde Pınar Gültekin’in çantasından bir bıçak çıkararak kendisini bıçaklamaya çalıştığını iddia etti.
OLAY YERİNDE BIÇAK YOK
Avcı, kolundaki bir çiziği de bu iddiasına delil olarak gösterdi. Ancak olay yerinde ve cesedin bulunduğu yerlerde yapılan aramada herhangi bir bıçak bulunamadı.
Avcı, Pınar’ın mesaj göndererek kendisini tehdit ettiğini ve şantaj yaptığını da iddia etmiş ancak kendisine ‘Bu mesajlar nerede?’ diye sorulunca ‘Mesajları siliyordum. Hiçbirini saklamadım.’ diyerek herhangi bir mesaj gösterememişti
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