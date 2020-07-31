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Haber Giriş: 31.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Bir vekilin daha testi pozitif çıktı

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Bir vekilin daha testi pozitif çıktı
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AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen’in koronavirüs testi pozitif çıktı.

Ayasofya Camisi açılışına da katılan Bilen’in sağlık durumunun iyi olduğu, yakın çevresinin de kontrol altına alındığı öğrenildi. Bilen yaptığı açıklamada, “3 gün önce testimin pozitif çıktığını öğrendim. Ayasofya Camisi açılışına katıldım fakat orada tüm kurallara dikkat ettim. Başka bir yerden kapmış olabileceğini düşünüyorum. Bayram öncesi AVM’ye de gitmiştik. Klimalar etkili olabilir. Şu anda iyiyim, ateşim ve eklem ağrılarım geçti. Umarım bir an önce hastaneden de çıkarım” dedi.

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