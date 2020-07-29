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Haber Giriş: 29.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Bir vekilde daha koronavirüs

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AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi’de koronavirüs tespit edildi.

Milletvekillerine pazartesi günü yapılan rutin test taramasında Şanverdi’nin testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Hastaneye yatırılan Şanverdi’nin ateş ve halsizlik belirtilerinin olduğu öğrenildi. Şanverdi, son olarak Ayasofya Camisi’nin açılışına katılmış ve milletvekilleriyle fotoğraf çektirmişti. Şanverdi’nin camiden paylaştığı videoda maskesiz olması dikkat çekmişti.  

‘DURUMUNU ÖĞRENDİM, HEMEN TEST YAPTIRDIM’

AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, Şanverdi ile Ayasofya Camisi’nin açılışına birlikte katıldığını, sık sık fotoğraf çektirdiklerini söyledi. Türkoğlu, “Milletvekili arkadaşımız Şanverdi’nin durumunu öğrendikten hemen sonra ben de test yaptırdım. Negatif çıktı, Önceki gün aradım, geçmiş oldum dedim. Sesi iyi geliyordu. İlk başta ateş ve halsizliğinin olduğunu ama şu an daha iyi hissettiğini söyledi” dedi.

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