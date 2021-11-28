Bir umut, azim ve başarı hikâyesi: Hatica Hoca'nın Lotus Çiçekleri

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakan Kasapoğlu: Amerikada rap dinlerdim ama o zaman gençtimBakan Kasapoğlu: Amerika'da rap dinlerdim ama o zaman gençtim#Gençlik Ve Spor Bakanı
Kaderi bugün belli oluyor İki aday var: Şenol Güneş ve sürpriz isim...Kaderi bugün belli oluyor! İki aday var: Şenol Güneş ve sürpriz isim...#Beşiktaş
Bilim Kurulu üyeleri anlattı... 5 soruda yeni varyant: OmicronBilim Kurulu üyeleri anlattı... 5 soruda yeni varyant: Omicron#Omicron
Dövizle borçlanana ‘uyarlama’ imkânıDövizle borçlanana ‘uyarlama’ imkânı#DOLAR
Gazetecilerin hiç değişmeyen fıtratıGazetecilerin hiç değişmeyen fıtratı#Ali Erbaş
Yeni komşu, yeni İdlibYeni komşu, yeni İdlib#İdlib
Bir umut, azim ve başarı hikâyesi: Hatica Hocanın Lotus ÇiçekleriBir umut, azim ve başarı hikâyesi: Hatica Hoca'nın Lotus Çiçekleri#Hatice Altunkaya
‘Ben bir oyun çocuğuyum’‘Ben bir oyun çocuğuyum!’#Cem Davran
Aile katliamı Husumetli akraba kurşun yağdırdıAile katliamı! Husumetli akraba kurşun yağdırdı#Muğla
Silahlı kavgaya karışmıştı... Eski futbolcu yakalandıSilahlı kavgaya karışmıştı... Eski futbolcu yakalandı!#Sezer Öztürk
Beşiktaş darmadağın Vodafone Parkta tarihi yenilgiBeşiktaş darmadağın! Vodafone Park'ta tarihi yenilgi#Süper Lig
Ünlü şarkıcıdan korkutan haber Hastaneye kaldırıldıÜnlü şarkıcıdan korkutan haber! Hastaneye kaldırıldı#Zerrin Özer
Türkiyede Nu varyantı var mı Flaş açıklama İşte Kovid-19da son gelişmeler...Türkiye'de Nu varyantı var mı? Flaş açıklama! İşte Kovid-19'da son gelişmeler...#Koronavirüs
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Dövizde manipülasyon iddiaları incelenecekCumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Dövizde manipülasyon iddiaları incelenecek#Döviz Kuru
Müslüme cinayetinde gizem çözülüyor Bakan Yanık: Pek çok detay ortaya çıkmaya başladıMüslüme cinayetinde gizem çözülüyor! Bakan Yanık: 'Pek çok detay ortaya çıkmaya başladı'#Müslüme
HABERLERGündem Haberleri

Bir umut, azim ve başarı hikâyesi: Hatica Hoca'nın Lotus Çiçekleri

#Hatice Altunkaya#Lotus Çiçekleri#Başarı Hikayesi
Bir umut, azim ve başarı hikâyesi: Hatica Hocanın Lotus Çiçekleri

Hem yetim hem öksüz büyüyen, 14’ünde evlendirilen Hatice Altunkaya’nın hayatı, tüm genç kızlara umut veren tam bir başarı hikâyesi. Liseyi dışarıdan bitirip üniversiteye giden Hatice Hanım şimdi bir doçent doktor. ‘Lotus Çiçekleri’ kitabında da Türk, Hindistanlı ve Kanadalı 3 kadının umut dolu öykülerini anlatıyor.

Haberin Devamı

Neredeyse doğar doğmaz hayata 1-0 yenik başladı Afyonlu Hatice. Daha 5 yaşındayken annesini elektrik çarpması, 2 yıl sonra da babasını trafik kazasında kaybetti. 14 yaşındayken, yaşı büyütülüp evlendirildi. 13 yıl ev kadınlığı ve iki çocuk sonrasında ortaokul mezunu olarak sınava girip memur oldu. Arkasından açık liseye kayıt yaptırdı, sözelde sadece tek yanlışla üniversiteyi kazandı. Üniversiteyi okurken eşini kanserden kaybetti. Ama o yılmadı, Malatya’da öğretmen olup her hafta yüksek lisans için Konya’ya gitti.

Bir umut, azim ve başarı hikâyesi: Hatica Hocanın Lotus Çiçekleri

HİNDİSTAN’DA GÖREV YAPTI

Ardından doktoraya başladı. Altunkaya 3 yıl önce YÖK tarafından ‘doçent’ unvanıyla Hindistan’daki bir üniversiteye Türkçe öğretmeni olarak atandı. Orada 1 yıl görev yaptı, yeni kültürler tanıdı. Kendi hikâyesini Esma olarak, bir Hindistanlı kadının hikayesini Ayşe olarak, bir Kanadalı kadının hikayesini Maria olarak Lotus Çiçekleri kitabında anlattı. Kahramanlarından Esma’nın yüzde 50 kendisi olduğunu söyleyen Doç. Dr. Hatice Altunkaya, 3 kadını neden Türkiye, Kanada ve Hindistan’dan seçtiğini ise şöyle anlattı:

Bir umut, azim ve başarı hikâyesi: Hatica Hocanın Lotus Çiçekleri
Hindistan’daki bir üniversitede 1 yıl Türkçe öğretmenliği yapan Doç. Dr. Hatice Altunkaya, yerel halkla iç içe yaşadı. Hint düğünlerine gitti, öğrencileriyle yakından ilgilendi.

Haberin Devamı

MESAJLA EŞ BOŞAYAN VAR

“Hindistan’da Hindu ve Müslümanlarla tanıştım. Müslüman kadınların aslında Kuran’da yer almadığı şekilde, örflere dayalı olarak eziyet çektiklerine şahit oldum. Whatsapp mesajıyla kocalarının, 3 kez ‘Boş ol’ yazarak boşadıklarını gördüm. Hindu inancında kocası ölen kadının cennete gitmesi için eşiyle birlikte yakıldığını gördüm. Neden bir kadın öldüğünde kocası yakılmıyor da, kadınlar yakılıyor cennete gitsin diye. Kadınların maruz kaldığı durumlar beni çok rahatsız etti. Bunlardan biri Ayşe’ydi. Hindistan’ta, Bahailik dininin merkezi olan ve Lotus çiçeğine benzer şekilde yapılmış Lotus Tapınağı’nda Kanadalı Maria ile tanıştım. Bahailik dini hakkında sohbetlerimiz oldu. Öğrendiklerimin hepsini bir kurguya dönüştürüp mesaj vermek için Lotus Çiçekleri’ni yazdım.”

Bir umut, azim ve başarı hikâyesi: Hatica Hocanın Lotus Çiçekleri

Haberin Devamı

BEN YAPTIM SİZ DE YAPARSINIZ

Hatice Altunkaya, kitabıyla vermek istediği mesajı şu sözlerle anlatıyor: “Amacım, tüm dünya kadınlarına daha iyi bir dünya için hizmet edebilmek. Yayımlanmış olan Lotus Çiçekleri kitabım ile kadınlara ‘Yapabilirsiniz’ demek istiyorum. Herkes hep ülkeyi kurtarma derdinde. Birey önce kendini kurtarmalı. Kendini kurtarabilirse en yakınından, çocuklarından başlayıp halkayı genişletir, elinin değdiği her şeyi kurtarabilir. Toplum da gelişir. 14 yaşında anne babam yoktu ama hep, ‘Kendimi nasıl kurtarabilirim’ dedim. Kendimi kurtardıktan sonra kızımı kurtardım. Dini, ırkı ne olursa olsun iyiler iyidir. Birçok ülke gezerek bunu deneyimledim.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hatice Altunkaya#Lotus Çiçekleri#Başarı Hikayesi

BAKMADAN GEÇME!

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen
Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Aliye çok aşığım

Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Ali'ye çok aşığım

#Hazal Kaya
Kendi işini kurmak isteyenlere... Franchising fuarında iş fırsatları

Kendi işini kurmak isteyenlere... Franchising fuarında iş fırsatları

#Franchising