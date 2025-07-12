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Bir ucu Aydın diğer ucu Muğla'da! 60 kilometrelik karayolu tıkandı

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#Aydın-Muğla Yolu#Trafik Yoğunluğu#Çine
Bir ucu Aydın diğer ucu Muğlada 60 kilometrelik karayolu tıkandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2025 17:03

Aydın-Muğla arasındaki 60 kilometrelik karayolu yoğun araç trafiği nedeniyle tıkandı.

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Aydın-Muğla karayolu öğle saatlerinde büyük bir araç yoğunluğuna sahne oldu. Öğle saatlerinden itibaren başta İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa gibi büyükşehirlerden yola çıkan binlerce araç, Aydın’ın Çine ilçesinde başlayan yoğunluk Muğla’ya kadar devam etti.

Çine çıkışında oluşan uzun kuyruklar, Muğla girişindeki Yatağan ilçesinde de devam etti.

Bir ucu Aydın diğer ucu Muğlada 60 kilometrelik karayolu tıkandı
ARAÇLAR DURDU

Özellikle Yatağan ile Menteşe ilçesi arasındaki yaklaşık 30 kilometrelik güzergahta araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Trafik yoğunluğu nedeniyle zaman zaman durma noktasına gelen akış, sürücülere zor anlar yaşattı.

Bir ucu Aydın diğer ucu Muğlada 60 kilometrelik karayolu tıkandı

İzmir, Manisa ve Aydın'dan günübirlik tatil için gelen sürücülere İstanbul, Bursa, Ankara gibi illerden Muğla’ya tatile gelen tatilciler ile birleşince karayolunda araçlar hareket etmekte zorlandı.

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#Aydın-Muğla Yolu#Trafik Yoğunluğu#Çine

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