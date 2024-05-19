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Bir tuhaf olay: KavgayÄ± ayÄ±rmak için ezan okudu

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Kavga#Ezan#ÅžanlÄ±urfa
Bir tuhaf olay: KavgayÄ± ayÄ±rmak iÃ§in ezan okudu
OluÅŸturulma Tarihi: MayÄ±s 19, 2024 16:03

ÅžanlÄ±urfa'da, park yeri nedeniyle kavga eden iki grubu ayÄ±rmak isteyen bir kiÅŸi ezan okumaya baÅŸladÄ±. O anlar cep telefonu kamerasÄ±yla kaydedilirken, kavga Ã§evredekilerin mÃ¼dahalesiyle son buldu.

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Olay, dÃ¼n akÅŸam saatlerinde SÃ¼leymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, iki grup arasÄ±nda araÃ§ park yeri nedeniyle tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. KÄ±sa sÃ¼rede bÃ¼yÃ¼yen tartÄ±ÅŸma taÅŸ ve sopalarÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Ã‡evredekiler grubu ayÄ±rmak iÃ§in araya girerken, bir kiÅŸi ise kavga edenlerin ayrÄ±lmasÄ± amacÄ±yla farklÄ± bir yol denedi. Kavga edenlerin yanÄ±na giden kiÅŸi, elini kulaÄŸÄ±na gÃ¶tÃ¼rerek ezan okumaya baÅŸladÄ±. GÃ¶renleri ÅŸaÅŸÄ±rtan kiÅŸinin ezan okuyarak sonlandÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kavga ise Ã§evredekilerin mÃ¼dahalesiyle son buldu.Â

Bir tuhaf olay: KavgayÄ± ayÄ±rmak iÃ§in ezan okudu

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#Kavga#Ezan#ÅžanlÄ±urfa

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