Bir tuhaf olay: KavgayÄ± ayÄ±rmak iÃ§in ezan okudu

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Olay, dÃ¼n akÅŸam saatlerinde SÃ¼leymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, iki grup arasÄ±nda araÃ§ park yeri nedeniyle tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. KÄ±sa sÃ¼rede bÃ¼yÃ¼yen tartÄ±ÅŸma taÅŸ ve sopalarÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Ã‡evredekiler grubu ayÄ±rmak iÃ§in araya girerken, bir kiÅŸi ise kavga edenlerin ayrÄ±lmasÄ± amacÄ±yla farklÄ± bir yol denedi. Kavga edenlerin yanÄ±na giden kiÅŸi, elini kulaÄŸÄ±na gÃ¶tÃ¼rerek ezan okumaya baÅŸladÄ±. GÃ¶renleri ÅŸaÅŸÄ±rtan kiÅŸinin ezan okuyarak sonlandÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kavga ise Ã§evredekilerin mÃ¼dahalesiyle son buldu.Â