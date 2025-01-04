Bir tuhaf iyi hal indirimi: Öldürdü ama 112’yi aradı

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Dava dosyasına göre, Ankara’da yaşayan üniversite öğrencisi Beyza Nur Kaya (22), Çankırı’da çiftliği bulunan mandıra sahibi Ege Rüştü Akoğlu (23) ile duygusal ilişki yaşıyordu. Genç kız 19 Ekim 2023 günü sevgilisi Akoğlu’nun evine girdikten 6 dakika sonra silahla vurularak öldürüldü. Cinayetin ardından tutuklanan Akoğlu’na ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ardından sanık hakkında iyi hal indirimi yapılarak ceza müebbet hapse çevrildi. Mahkeme ayrıca Akoğlu’na ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası da verdi. Davaya bakan Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararını tamamlayarak taraflara gönderdi.

YAKIN MESAFEDEN ATIŞ ETTİ

Gerekçeli kararda, sanık ile maktulün sevgili oldukları dönemde birçok defa kavga ettiklerinin genç kıza ait telefonun incelemesi sonucu anlaşıldığının altı çizilerek, “Maktulün, sanığın evine geldiği, sanığın da maktulün eve geleceğini bildiği, kapıyı açtığında aralarında bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktığı, bu esnada sanığın mermi sürülü atışa mani arızası bulunmayan silahı eline aldığı, maktule yakın mesafeden ateşlediği ve maktulün 1 adet ateşli silah mermi çekirdeği girişi ile yaralandığı ve bu yaralanmanın öldürücü mahiyette olduğu anlaşılmıştır” denildi.

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GELECEĞİNİ ETKİLERMİŞ

Mahkeme gerekçeli kararında, sanık hakkında neden iyi hal indirimi yaptığına ilişkin olarak da şu değerlendirmede bulundu: “19 Ekim 2023 tarihli tutanak içeriğine göre; ambulansın yanında sanığın tespit edildiği, maktulün sevgilisi olduğunu, kendine ait ruhsatsız silah ile yaraladığını beyan ettiği ve zor kullanma olmadan ekip otosuna bindirdikleri de anlaşılmakla; sanığın suçun işlenmesinden sonraki davranışları (olay sonrası komşusuna haber vermesi, durumu 112 acil servise bildirmiş olması, 112 acil çağrı merkezi arama kayıtları), cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri hususu lehine takdiri indirim sebebi kabul edilerek, cezasından TCK’nın 62. maddesi uyarınca indirim yapılarak müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”

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‘SİLAH KENDİ PATLADI’ DEDİ

Akoğlu’nun savunmasına ise mahkeme itibar etmedi. Sanığın genç kızın olay günü eve gelerek, “Sen nasıl erkeksin böyle erkeklik mi olur dediği, evden çıkmasına mani olduğunu, ensesini çizdiğini, silahı eline aldığını, tartışma yaşanırken silahı çekiştirdiğini ve silahın birden patladığını” anlattığı savunmasının inandırıcı olmadığına dikkat çekilen kararda, “Sanığın mermi sürülü şekilde silahını yağladığını, tabancanın tutukluluk yaptığı için mermiyi sürdüğüne ilişkin savunması, maktulün ‘elinde olduğunu iddia ettiği silahın kabzasıyla kafana vururum’ şeklindeki savunmasının kendi içerisinde tutarsız ve hayatın olağan akışına uygun olmadığı anlaşılmış olup sanığın suçlamalardan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirilen savunmasına itibar edilmemiştir” denildi. Kararda, maktulün sanığa yönelik haksız tahrikine ilişkin bir delil bulunmadığı, savunmasının suçtan kurtulmaya ya da daha az ceza almaya yönelik olduğu da değerlendirildi.

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‘İNDİRİM’LE NE KAZANDI

Ağırlaştırılmış müebbet ile müebbet hapis cezasının farkı, daha çok infaz süresi. Ağırlaştırılmış müebbet hapiste koşullu salıverme süresi 30 yılken, müebbet hapis cezalarında bu süre 24 yıl. Ağırlaştırılmış müebbet, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile buna ilişkin tüzükte belirtilen sıkı güvenlik rejimine göre çektirilen hapis cezası türü. Bu kapsamda, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan hükümlü tek kişilik koğuşlarda cezasını çekiyor, günde sadece 1 saat havalandırma hakkı var.