Bir tıraşla başlayan iyilik

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3 yıl önce, ‘ücretsiz tıraş’ fikrinden yola çıkarak berberi, köylerdeki çocukların ayağına götürdü. Bir köy okulunda gördüğü ayakkabısı yırtılmış çocuk için daha fazla ne yapabileceğini düşününce de ortaya ‘iyilik hareketi’ çıktı. Kadın kuaförlerin destek vermesiyle, 100 kişiden oluşan ‘Bir Tebessüme Değer Derneği’ kuruldu.

İlk olarak ihtiyaç sahibi çocuklara bot ve mont yardımı yapan dernek sadece 2020 yılında, pandemiye rağmen 2 bin 500 bot, 2 bin 500 mont dağıttı. Bununla da yetinmeyen Akpınar, ekibiyle birlikte 8 okulun iç ve dış cephesini boyadı, zemin tadilatını yaptı, çok sayıda kütüphane kurulmasına yardım etti. Uzaktan eğitim döneminde 500 öğrenciye tablet yardımı yapılmasını sağladı. Bin 800 çocuğu bayramlığa kavuşturdu.

‘BİR TEBESSÜME DEĞER’

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Fatih Akpınar, “Bir miniği hiç unutamam, ‘İyi ki geldiniz abi, hiç montum yoktu’ demişti. İlk defa çocuk odası kurduğumuz kızımızın bakışlarını da unutamam. Bizler yardım yapmanın yanında geleceğin mimarları olan çocuklara yardımlaşmanın önemini hissettirerek, aynı zamanda bir tohum ekiyoruz. Hedefimiz tüm ihtiyaç sahibi öğrencilere el uzatabilmek. Onların bir tebessümü hepsine değer” diyor...