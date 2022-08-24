Bir tıkla yeni isim mümkün mü?

Haberin Devamı

NÜFUS ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü açıklamasında isim değişikliği işlemleri şöyle anlatıldı:

“5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda 17 Ekim 2017 ve 6 Aralık 2019 tarihlerinde yapılan düzenlemeler ile ad veya soyadında, yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanımından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan, genel ahlaka uygun olmayan ve toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen kişiler, yurtiçinde ilçe nüfus müdürlüğüne, yurtdışında ise dış temsilciliklerimize ya da e-Devlet üzerinden başvurmaları halinde, il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilmesine olanak sağlanmıştır.

Haberin Devamı

441 SADET, SAADET OLDU

“Yaklaşık 5 yıldır yürürlükte olan uygulamayla bugüne kadar 298 bin 670 kişi soyadını değiştirmiş, 134 bin 818 kişi ise ismini düzelttirmiştir.

946 Yunis Yunus oldu, 588 Ümüt Ümit oldu, 770 Memet Mehmet oldu, 340 Abubekir Ebubekir oldu, 298 Ferat Ferhat oldu, 218 Çoşkun Coşkun oldu. Kadınlarda; 971 Sümeyya Sümeyye oldu, 276 Keziban Kezban oldu, 592 Firdes Firdevs oldu, 441 Sadet ise Saadet oldu.”

BU SOYADLARINI DEĞİŞTİRDİLER

En çok düzeltilen soyadları:

6 bin 550 Top, 3 bin 531 Koyun, 2 bin 432 Satılmış, 2 bin 115 Çoşkun, 2 bin 17 Çakal, 1830 Deli, 1729 Uğuz, 1707 İşik, 1695 Çıplak, 1442 Kör.”

GÜLÜNÇ VE İMLA HATALI

Örneklerle de açıklamak gerekirse, ad ve soyadlarında noktalama işareti eksiliği, harf eksikliği ve düzeltme işareti eksikliği bulunanlar ve değiştirmek isteyenler, (Yasmin-Yasemin, Memet-Mehmet, Melhat-Melahat, Çığdem-Çiğdem, Alı-Ali, Nıhal-Nihal, Ulku-Ülkü, Adem-Âdem, Bilal-Bilâl, Kazım-Kâzım, Kamil-Kâmil gibi) olanları kapsıyor.

Soyadı Kanunu’nda belirtilen umumi edeplere uygun olmayan ve gülünç ad veya soyadı olduğu değerlendirilenler. (Yalak, Kalas, Sıçan, Deli, Koyun, Top, Boynuz, Ördek gibi.) Ayrı yazılmış olan adların birleştirilmesini (Ayşe Gül-Ayşegül) ya da bitişik şekilde yazılmış olan adların ayrı yazılmasını (Mehmetcan- Mehmet Can) talep edenler başvurmaları halinde il-ilçe idare kurulu kararı ile ad veya soyadları değiştirilebilmektedir.

Haberin Devamı

YABANCILAR YARARLANABİLİYOR MU?

Düzenleme sonradan Türk vatandaşı olanları kapsamıyor. Bazı milletvekillerinin son günlerdeki açıklamalarıyla düzenleme hakkında bilgilerinin olmadığı, kamuoyunu yanlış yönlendirdikleri görülmüştür. Hatta FETÖ mensuplarını kurtarmak ve yabancılara vatandaşlık verilmesi gibi akla mantığa sığmayacak ilişkilendirmeler bile yapılmıştır. Söz konusu düzenlemeden sadece doğumla Türk vatandaşı olan kişiler yararlanabilmektedir. Sonradan Türk vatandaşlığını kazanan kişiler kapsam dışındadır.”

İDARE KURULU KARARI

Mahkeme kararı olmaksızın ad ve soyadı değişiklikleri sadece belirtilen koşullarda yapılıyor. Ad ve soyadı değişikliği için mahkeme kararı gerekmekte, kanun kapsamında olan durumlarda, kişinin sadece başvurusu yeterli olmamakla birlikte il-ilçe idare kurulunun kararı gerekmektedir. Ayrıca 2017’de yapılan düzenleme ile ilgili istatistiki bilgiler, Genel Müdürlüğümüzce birçok defa paylaşılmış ve basında çok defa haber olmuştur.

Haberin Devamı

‘FATİH TERİM’ ADINA TALEP

20 bine yakın kişinin e-Devlet’ten, Fatih Terim adını almak için başvurduğu öne sürüldü. Ancak İçişleri Bakanlığı açıklamasına göre bu mümkün değil.