Bir tıkla ‘gizli’ sapıklık

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SAKARYA Sapanca’da ‘turistik’ amaçlı bir bungalovda gizli kamera bulunması skandalı sonrası toplumda yaşanan infial, yüksek çözünürlükte görüntü ve ses kaydı yapabilen bu tür cihazların temin edilme süreciyle ilgili daha önce de yaşanan tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Türkiye’nin en ünlü ticaret sitelerinde ‘gizli kamera’ başlığı altında tüketiciye sunulan ürünlerin çeşitliliği ve özellikleri bu korkunun hiç de yersiz olmadığını gözler önüne serdi.

Gerçekten de HD hatta 4K kalitesinde görüntü kaydedebilen, dahili hafıza kartı özelliği olan, batarya kapasitesi ile günlerce kayıt yapabilen gizli kamera sistemlerine ulaşmak hiç de zor değil. Ünlü ticaret sitelerinin arama çubuğuna ‘Gizli kamera yazdığınızda’ karşınıza her bütçeye uygun, farklı özelliklerde yüzlerce ürün çıkıyor. 300 TL ile 12 bin TL arasında değişen ürünler, kalem, priz, ampul hatta baca kapağı formunda satılıyor. Tek yapmanız gereken ürünü seçip sipariş vermek.

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‘YASAL BOŞLUK VAR’

Bilişim, teknoloji ve yapay zekâ alanında çalışmalar yürüten avukat Yaren Erdem, “Biz bu tür olayları daha önce de yaşadık. Maalesef bu tür cihazların satın alınma süreciyle ilgili yasal bir boşluk var. Ve birçok alanda hatta kreşlerde bile oyuncakların içine bu tür cihazların konulduğunu görebiliyoruz. Elbette daha çok günübirlik evlerde bu cihazların kullanıldığını ve ele geçen görüntülerin ‘Dark Web’ gibi ortamlarda satıldığını biliyoruz. Hatta ve hatta bu görüntüler +18 içerikli sitelerde yayınlanıyor” dedi.

Gizli kamera ile görüntü ve ses kaydı yapan kişilerin özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin hukuka aykırı biçimde ele geçirme suçunu işlediğini kaydeden Erdem şöyle devam etti: “Aslında bu sorun tüm dünyada var ancak bazı ülkelerde bu cihazlara bu kadar kolay ulaşmak mümkün değil. Ticaret Bakanlığı bu ürünlerle ilgili özel bir sınıflandırma yapabilir. Başına böyle bir olay gelen kişi de öncelikle en kötü senaryoyu göz önüne alarak cihazın fotoğraf ve videolarının çekmesi daha da önemlisi tesis yönetiminden önce kolluk kuvvetine haber vermesi gerekiyor. Aksi takdirde suç unsurları ortadan kaldırılabilir.”

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‘2 AYRI DAVA AÇILABİLİR’

Gizli kamerayla özel alanının kaydedildiğini tespit eden kişilerin hem maddi hem de manevi tazminat davası açabileceğini söyleyen Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili avukat İbrahim Güllü, “Maddi tazminat talepleri, kişinin bu durumdan doğan maddi zararlarını karşılarken; manevi tazminat talepleri, özel hayatın ihlalinden doğan psikolojik ve duygusal zararı kapsar. Mağdur, kendisini gizli kamerayla izleyen kişi veya kurum hakkında suç duyurusunda bulanabilir ya da açılmış soruşturmaya müdahil dilekçesi verebilir. Tüketicinin işletmeye olan güvenini yok edeceği gibi aldatılmış hisside oluşturur. Bu durumun ortaya çıkmasıyla tüketici açısından artık bu hizmet ayıplı hizmet haline gelmiştir. Bu durumda tüketici ödemiş olduğu bedeli ticari avans faizi ile isteyebilir” diye konuştu.

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Sapanca’daki bir bungalovda ampulde gizli kamera bulunmuştu.

‘SATIŞ YAPILIRKEN KİMLİK DOĞRULAMASI İSTENMELİ’

SİBER güvenlik uzmanı Muharrem Baki, bu tür cihazların sadece ucuz değil kurulumlarının da çok basit olduğuna dikkati çekerek, Hürriyet’e şu bilgileri aktardı: “Cep telefonu kullanan herkes bu cihazları istediği yere kurabilir. Birçok ülke bu tür olayların önüne cezaları artırarak ve bu tür cihazlara ulaşımı zorlaştırarak geçmeye çalışıyor. Türkiye’de bu cihazların satışının yapıldığı alanlar denetlenmeli. Kamerayı satmak serbest olabilir ama o kamerayı ne amaçla kullandığınız önemli. O yüzden bu cihazlar satılsa bile devletin birimlerine belli bir bildirim yapılma zorunluluğu getirilebilir. Alıcının kimlik doğrulaması zorunlu hale getirilebilir.”

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‘ODADA KAMERA ARIYORLAR’

Sapanca olayının herkesi tedirgin ettiğini kaydeden ‘Kadir’in Ağaç Evleri’ kurucusu Kadir Kaya, “Gerçekten rezillik. Uzun yıllardır turizm işi yapıyorum. İnsanlar farklı bir tatil konsepti için bizi tercih ediyor. Ama şimdi herkes tedirgin. ‘Odamda kamera var mı’ diye telaş içinde. Aileler güvendikleri mekanları bile sorgulamaya başladı. Biz bu tür kişilerin hızla aramızdan ayıklanmasını istiyoruz. Çok üzgünüz. Bu olay koca bir sektörün tamamına mal edilmemeli” dedi.