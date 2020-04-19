Bir tıkla gazeteniz Hürriyet kapınızda! El değmeden poşette teslim
#EvdeKal ama habersiz kalma diye Hürriyet Gazetesi el değmeden poşette teslim ediliyor.
Şimdilik sadece İstanbul’da geçerli olan hizmetten 0850 224 02 22 numaralı çağrı merkezi ve yakala.co sitesi üzerinden sipariş vererek faydalanabilirsiniz.
Gazeteniz her gün 08:00 - 10:00 saatleri arasında Scotty motorlu kuryeler ile evinize kadar ulaştırılıyor, el değmeden poşette teslim ediliyor.
Gazeteniz her gün keyifle okumanız için bir tıkla kapınızda.
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