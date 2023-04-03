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Bir terörist daha teslim oldu

Güncelleme Tarihi:

#PKK#Hakkari#KCK
Bir terörist daha teslim oldu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2023 16:25

Hakkari'de yürütülen çalışmalar sonucunda ikna edilen bir PKK'lı teslim oldu.

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Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

AİLESİYLE GÖRÜŞTÜRÜLDÜ 

Açıklamada, “PKK/KCK terör örgütü mensubu 1 erkek şahsın kendisi ve ailesi ile yapılan görüşmeler neticesinde 01.04.2023 tarihinde Şırnak Habur Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye teslim olması sağlanmış olup ilimize getirilerek ailesi ile görüştürülmüş ve gerekli adli işlemlere başlanmıştır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile ilimizin huzuru için çalışmalara aralıksız devam edilmektedir" denildi.

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#PKK#Hakkari#KCK

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