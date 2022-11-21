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Bir terörist daha teslim oldu

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#PKK#Evlat Nöbeti
Bir terörist daha teslim oldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2022 08:28

İçişleri Bakanlığı "Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor. Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan bir aile daha evladına kavuştu" açıklamasında bulundu.

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İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha ülkemize giriş yaparak, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensubunun 2013 yılında terör örgütüne katıldığı, Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttüğü, Terör Arananlar Listesinde Gri Kategoride yer aldığı, ailesinin Diyarbakır’da devam eden evlat nöbetinde bulunduğu belirlendi.

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Teslim olan örgüt mensubu ile birlikte evlat nöbetinde 39. buluşma gerçekleşecek olurken, ikna çalışmaları sonucunda; 2022 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı da 109'a yükseldi.

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#Diyarbakır#PKK#Evlat Nöbeti

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