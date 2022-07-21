Bir tekne daha battı

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Balıkesir’in Edremit ilçesinde otel işleten Sinan Yeniçeri (40), önceki gün 21.00 sıralarında beraberinde Hasan Hüseyin Işıktaş ve Volkan Onay ile ‘Never Say’ isimli motorlu fiber teknesiyle Akçay Mahallesi’nden denize açıldı. 21.30 sıralarında tekne alabora oldu. Teknenin battığını sahilden gören Yeniçeri’nin kardeşi Kamuran Yeniçeri, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Teknedekilerden Volkan Onay, bir süre sonra yüzerek kıyıya çıktı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Sinan Yeniçeri ve Hasan Hüseyin Işıktaş için arama-kurtarma çalışması başlattı. Geniş bir alanda gece boyu süren, Balıkesir Büyükşehir Belediye Sualtı Arama Kurtarma ekibinin de destek verdiği çalışmalardan dün de sonuç alınamadı. Ekiplerin arama çalışmaları sürüyor.

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EKİPLERE KAZAYI ANLATTI

Alabora olan tekneden yüzerek kıyıya çıkmayı başaran Volkan Onay ise Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Akçay Balıkçı İskelesi’ne götürüldü. Onay, teknenin tam olarak nerede arızalanıp sürüklendiğini sahilden tarif ederek, yaşadıklarını anlattı. Onay, ekiplerin arama kurtarma çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırması için bilgi verdi. Öte yandan çalışmalar sürerken, ekipler denizde yüzenlere “Tekne battı. Açıkta yüzmeyin. Kenara gelin” uyarısında bulundu.

HAVADAN VE KARADAN ARANIYOR

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş da Akçay’a gidip olayla ilgili Sahil Güvenlik yetkililerinden bilgi aldı. Kaymakam Odabaş, burada yaptığı açıklamada, “Elim bir kaza meydana geldi. AFAD ekipleri ve Sahil Güvenlik ekiplerimiz burada çalışıyorlar. Sahil Güvenlik ekibimiz 1 helikopter ve 3 bot ile bu bölgede, 1 uçak ile de Gömeç’te arama yapıyor. Ekiplerimiz ayrıca karadan da aramalara devam ediyor. 2 kişi kayıp” dedi.