Bir tek şey istiyoruz seçim sandığı

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sakarya’da ‘Millet iradesine sahip çıkıyor’ mitinginde Demokrasi Meydanı’nda toplanan vatandaşlara seslendi. Sakarya’nın derdini çözecek bir iktidar geleceğini belirten Özel, “Sakarya geçen yıl 70 milyar lira vergi vermiş, yatırım bütçesinde sadece 12 milyar lira almış. Sakarya yedi vermiş, bir almış. Birileri Sakarya’dan oyu da almış, vergiyi de kepçeyle almış, hizmete gelince çay kaşığıyla vermiş. İşte Sakarya neden şikayet ediyorsa özü budur” diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET 39 BİN LİRA

Seçim sandığı istediklerini vurgulayan Özel, şunları söyledi: “Tayyip Bey’den isteyebileceğiniz tek şey bu istifa. Çok iyi yapıyorsunuz. Biz artık eskiden şunu söylüyorduk; zam yap diyorduk, şunu yap, şu tedbiri al diyorduk. Biz artık ne Tayyip Bey’den ne AK Parti’den hiçbir şey istemiyoruz. Bir tek şey istiyoruz, Seçim sandığını istiyoruz, seçim sandığını. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında hemen, en başında en düşük emekli maaşı bir asgari ücret olacak. Kimse bunu zor, imkansız gibi düşünmesin. 3 Kasım 2002, Adalet ve Kalkınma Partisi geldiği gün en düşük emekli maaşı 1.5 asgari ücretti. Yani bugünkü hesapla 42 bin lira. Ama 20 veriyor. Cumhuriyet Halk Partisi bugün iktidar olsa asgari ücret 39 bin lira, en düşük emekli maaşı 39 bin lira.”

Haberin Devamı

KADINLARA EMEKLİLİK HAKKI

Sandık geldiğinde hiçbir çocuğun okula boş beslenme çantasıyla gitmeyeceğini ifade eden Özel, “Kadınlar çocuklarını kreşe bırakabilecekler, sosyal hayata, çalışma hayatına katılabilecekler. Eğer bir kadın, bir sebeple evdeyse çocuk bakmak yüzünden, hasta bakmak yüzünden, engelliye bakmak yüzünden ya da biz ona iş bulamadık diye evde kalan kadın bir başına kalmayacak. Evdeki bütün kadınlara sigorta yaptıracağız, emeklilik hakkı vereceğiz. Ayrıca okullara 100 bin öğretmen, 75 bin sağlık görevlisi, 65 bin uzman çavuş görevlendirerek okullarımızı kapısındaki uyuşturucu belasından ya da zihnini oyunlarla, eline silah almış çetelerle okulun önüne gelenlerden koruyacağız” diye konuştu.

MANİSA’DA MESİR ŞENLİĞİ

Haberin Devamı

- UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde yer alan ve bu yıl 486’ncısı düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, 10 ton mesir macunu saçılmasıyla sona erdi.

Festivalin son günü, kortej yürüyüşü ile başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde gerçekleşen kortejde, kentte yetişen Osmanlı padişahları, şehzadeler, Hafsa Sultan ve Merkez Efendi de temsil edildi. Öte yandan, kortej boyunca Türk ve yabancı halk oyunları ekipleri, gösteriler sundu.

Öğle namazının ardından temsili Hafsa Sultan’ın Merkez Efendi’ye berat vermesiyle Sultan Camisi’nin kubbe ve minarelerinden alanda ellerini açarak bekleyenlere şifalı macunlar saçıldı. 45 ayrı noktadan yapılan saçım 20 dakika sürdü. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de eşiyle birlikte caminin kubbesinden mesir saçtı. Vatandaşlar, camiye yakın binalarda da saçımı gerçekleştirilen şifalı macunlardan kapmak için birbiriyle yarıştı. Bazıları çıktıkları aydınlatma direkleri ve ağaçlar üzerinde şemsiyelerini ters çevirerek mesir macunu toplarken, ortaya renkli görüntüler çıktı.