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Gündem
Ali Can ZERAY / DHA
Haber Giriş: 20.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Bir tarih daha alev alev

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Bir tarih daha alev alev
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Edirne Müftülüğü tarafından kullanılan tarihi binada dün yangın çıktı. 1881 yapımı iki katlı yapı, 2 saat süren çabaya rağmen kullanılamaz hale geldi.

Edirne’nin Meydan Mahallesi’nde, Mimar Sinan’ın ustalık eseri olan Selimiye Camii’nin arkasında bulunan Edirne Müftülüğü binasında, dün sabaha karşı henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede iki katlı tarihi ahşap binayı sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışması sırasında alev alev yanan tarihi bina, kullanılmaz hale geldi. ‘Böcek Mektebi’ olarak da adlandırılan tarihi binada çıkan yangınla ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldı.

Bir tarih daha alev alev



2018’DE ONARILMIŞTI

Ahşap ve tuğla örgü tarihi bina 1881 yılında yapıldı, ipek böceği üretiminde kullanıldı. 1935 yılından sonra ilkokul olarak kullanılan bina yaklaşık 30 yıl önce ise Edirne İl Müftülüğü’ne devredildi ve 2018 yılında onarımdan geçirildi.

Bir tarih daha alev alev

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