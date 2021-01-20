Bir tarih daha alev alev

Edirne’nin Meydan Mahallesi’nde, Mimar Sinan’ın ustalık eseri olan Selimiye Camii’nin arkasında bulunan Edirne Müftülüğü binasında, dün sabaha karşı henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede iki katlı tarihi ahşap binayı sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışması sırasında alev alev yanan tarihi bina, kullanılmaz hale geldi. ‘Böcek Mektebi’ olarak da adlandırılan tarihi binada çıkan yangınla ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldı.







2018’DE ONARILMIŞTI

Ahşap ve tuğla örgü tarihi bina 1881 yılında yapıldı, ipek böceği üretiminde kullanıldı. 1935 yılından sonra ilkokul olarak kullanılan bina yaklaşık 30 yıl önce ise Edirne İl Müftülüğü’ne devredildi ve 2018 yılında onarımdan geçirildi.