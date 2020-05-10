Bir tahliye de Avustralya'dan

Arjantin, Brezilya, Kolombiya ve Bolivya gibi Latin Amerika ülkelerinde bulunan bir grup gezgin ve öğrencinin Türkiye’ye getirilmesinin ardından, dünyanın bir diğer ucundaki Avustralya’da geçici olarak bulunan Türk vatandaşları da tahliye edildi.

İSTANBUL’A GELDİLER

Değişik amaçlarla Avustralya’da bulunan 123 Türk vatandaşı Türkiye’ye geri dönmek isteyince Türkiye’nin Canberra Büyükelçiliği ile Melburn ve Sidney Başkonsoloslukları, Avustralya makamları ile irtibata geçerek vatandaşların tahliyesi için gerekli girişimleri başlattı. Tahliye için de Katar Hava Yolları ile işbirliği yapıldı. 123 vatandaş hiçbir sorunla karşılaşmadan önceki gün İstanbul’a getirilerek öğrenci yurtlarında 14 günlüğüne gözetim altına alındı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran da, Avustralya’daki vatandaşların Türkiye’ye hareketinden önce havaalanında Türk bayrakları ile çekilmiş fotoğraflarını “Yolunuz açık olsun” diyerek Twitter hesabından yayınladı.

HOLLANDA VE KUVEYT’TEN

Diğer ülkelerden de tahliyeler devam etti. Hollanda’dan aralarında 7 bebeğin de bulunduğu 302 Türk vatandaşı da THY uçağı ile Ankara’ya getirilerek Gölbaşı’nda Kredi ve Yurtlar Kurumu yurdunda gözetim altına alındı. Kuveyt’ten de 280 Türk işçi THY uçağı ile Sivas’a getirildi.