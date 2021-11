Bir sürpriz buluşma da Kılıçdaroğlu ve Akşener’den... Acil seçim istediler

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın grup konuşmasının ardından Twitter’dan “Gündemdeki aciliyet üzerine saat 16.00’da Millet İttifakı ortağımız İYİ Parti Genel Başkanı Sn. Meral Akşener ile görüşmeye gidiyorum” diyerek İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti. 1 saat süren görüşmede Kılıçdaroğlu’na CHP TBMM Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın; Akşener’e ise İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Siyasi İşler Başkanı Cihan Paçacı ve Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır eşlik etti. Görüşmenin ardından iki genel başkan ortak açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

TL DEĞER KAYBEDİYOR

“Türk Lirası olağanüstü değer kaybediyor. Bizler de ülkenin gidişatı konusunda sorumluluk hisseden genel başkanlar olarak bir araya geldik. TL eridikçe Türkiye ekonomik standartların tamamen altında; yoksul bir ülke görünümüne sahip bir ülke çıkıyor karşımıza. Her şeyi ucuzlamış, fabrikaları ucuzlamış, kurumları ucuzlamış. İhracat yapacağız, ihracattan sonra MB’nin rezervi artacak, cari fazla vereceğiz, ekonomiyi düzelteceğiz... Tamamen akıl dışı, bilim dışı. Böyle zırvalıklarla, saçmalıklarla bir ekonomi yönetilemez.

ENDİŞELERİ PAYLAŞTIK

Kendilerine çağrı yapıyoruz; yönetemediğinizi biliyoruz. Yönetemiyorsunuz. Merkez Bankası’nın ya müdürü ol çık açıklama yap ya da müdahale etme. Bu kadar yükü bu millet çekemez. Bir an önce Türkiye’nin seçime gitmesi gerekiyor. Gecikilen her gün topluma maliyetini arttırıyor. Bir zam yağmurudur geliyor. Ülkemizi seven, sorunların kısa sürede çözülmesi için çaba harcamayı kendisine görev edinen bir siyasal anlayışla açık ve net çağrımızı yapıyoruz. Bir an önce seçime gidin. Yeni bir hükümet gelsin doğru dürüst bu ülkeyi yönetelim, yönetilsin. Sayın Genel Başkanımız ve arkadaşlarıyla görüştük. İYİ Parti’nin de iyi bir ekonomi kurmayı var. Bizim de iyi bir ekonomi kurmayımız var. Gidişattan duyduğumuz endişeleri karşılıklı paylaştık.”

YÜZDE 50+1 TARTIŞMASI

Yüzde 50+1 tartışmalarına ilişkin Kılıçdaroğlu, “Hangi oranı getirirlerse getirsinler, gideceklerini görüyorlar. Seçim yap bir an önce diyerek biz ona iyilik yapıyoruz aslında. Çünkü geçen her günün maliyeti onun için de toplum için de ağırlaşıyor” dedi. Akşener ise “Bütün bunların arka planında ‘hangi yolla kendime bir tekrar seçimi kazandırabilirim’ endişesi var. Anahtar kelime endişe” diye konuştu.

SEÇİMDEN BAŞKA ÇARE YOK

Akşener ise toplantıda şöyle konuştu:

“Bugün itibarıyla CHP ve İYİ Parti’nin ekonomi kurmayları bir araya gelip çalışacaklar. Sayın Genel Başkanımızın hemen seçim çağrısına katılıyorum. Çünkü seçimden başka çare yok. Artık yolun sonu görünmüştür. Daha fazla yoksulluğun ortadan kalkmasının yolu hür ve bağımsız, tarafsız biçimde seçimlerin yapılıp milletimizin kimi tercih ediyorsa ona saygı duymanın yolunu açmaktır. MB’nin itibarını sıfırladılar, Türkiye’nin de itibarını sıfırladılar. Hani bunlar milliydi, yerliydi? Doları olan kazanıyor, Türk Lirasına sahip olan da kaybediyor.”

‘SANDIK YAKLAŞIYOR’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan nedeniyle kendisine “ahlak yoksunu” ve “Bunların suyu kaynadı” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a dün partisinin grup toplantısında özetle şu yanıtı verdi.

KİMSEYİ YUHALATMAYIZ

“Geçen günlerde, kendisi bana ‘ahlak yoksunu’ demişti. Hızını alamayıp, dün de (önceki gün) artık suyumuzun kaynadığını söyleyip, bizi tehdit etti. Bitlere fısıldayan adamı durdurabilene aşk olsun. (Grup sıralarından yuhalama sesleri üzerine) Yapmayın. Biz bugüne kadar hiçbir kişiyi yuhalamadık, yuhalatmadık. Düştüğün bu ibretlik durumda artık sen bize ahlak konusunda ahkâm kesecek durumda değilsin. Sizden alacağımız en küçük ahlak dersi olamaz. Aynaya bakın aynaya.

‘Biz ekonominin kitabını yazdık’ diyor. Şimdiye kadar ekonominin nasıl yönetileceğine dair binlerce kitap yazıldı ama nasıl batırılacağına dair hiçbir kitap yazılmamıştı. Onu yazmak da sana nasip oldu Sayın Erdoğan.

PROJELERLE GELİYORUZ

Türkiye’nin çözülemeyecek sorunu yok. Vizyonumuzla, çözümlerimizle, projelerimizle geliyoruz. Arkamızda milletimizin desteği, omuzlarımızda zengin, mutlu ve huzurlu bir Türkiye’yi inşa etmenin büyük sorumluluğuyla geliyoruz. Sandık her geçen gün daha da yaklaşıyor.

203 BAŞAK ÖLDÜ

Geçtiğimiz hafta, bir cani, genç bir kadını, Başak Cengiz’i, aramızdan aldı. Bu kafa, kendiliğinden ortaya çıkmadı. Bu kafa, İstanbul Sözleşmesi’ni bir gecede yırtıp atanlardan cesaret aldı. İstanbul Sözleşmesi’nin yırtılıp atıldığı 21 Mart’tan bu yana, 203 Başakımızı kaybettik.”