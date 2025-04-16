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Bir süredir haber alınamıyordu! Evde yanmış cansız bedeni bulundu

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#Burdur#Saim Nas#Yangın İhbarı
Bir süredir haber alınamıyordu Evde yanmış cansız bedeni bulundu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2025 09:58

Burdur'da bir süredir haber alınamayan 85 yaşındaki Saim Nas'ın, evde bir bölümü yanmış cansız bedeni bulundu.

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Burdur merkez Necatibey Mahallesi'nde oturan Saim Nas'tan haber alamayan yakınları, komşularından yardım istedi. Dün saat 23.00 sıralarında eve giren komşular, Saim Nas'ı odadaki divan üzerinde vücudunun bir bölümü yanmış halde yatarken buldu.

Komşuların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, evde yangın olduğunu ihbar edilmesiyle tedbir amaçlı itfaiye ekipleri de yönlendirildi. Eve giren ekipler Saim Nas'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Nas'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Burdur#Saim Nas#Yangın İhbarı

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