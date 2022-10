BİR SORUDAN FAZLASI | Çıkma teklifi geri gelmeli mi? | 'Biz şimdi neyiz?'

Haberin Devamı

Geçmişten günümüze her şey gibi ilişki biçimleri de değişti ve değişmeye de devam ediyor. Çok eski yıllarda birine görüşme teklif etmek için önüne peçete atılırdı, modern dönemde ise bu eylemin yerini çıkma teklifleri aldı. Ancak iletişim yollarının sürekli değişimi ile birlikte çıkma teklifi de neredeyse ortadan kalktı. Buluşmanın yerini ‘date’, sevgilinin yerini ise ‘flört’ aldı. Öyle ki yeni bir ilişkiye başlayacak 90’lar nesli bile bu yeni sisteme ayak uydurmaya başladı. Peki sevgililik sistemi tıkandı mı?

Ortada bir çıkma teklifinin olmaması belirsizliklere sebep olmasıyla, bazılarının tepkisini çekmeye başladı. Hatta ‘Çıkma teklifi geri gelsin’ diyen gençler, aralarında imza kampanyaları bile düzenlemeye başladı. Belki mendil atmaya kadar geri gitmez ama ilişkilerde eski iletişim şekilleri geri gelir mi?

Biz de bu soru(n)dan yola çıkarak ‘Çıkma teklifi geri gelmeli mi?’ diye insanlara ve uzmanlara sorduk.

İşte detaylar…

‘SEVGİLİ OLDUĞUMUZU ANLAYAMAYACAK DEĞİLİZ’

Zehra O. (27)

Çıkma teklifi geri gelsin diyenlerin aksine ben geri gelmemesi taraftarıyım. Çünkü bu şekilde soruyla buna karar vermek bana çocukça ve mantıksız geliyor. Belki lise döneminde olsaydım daha heyecanlı olduğu için 'bana normal gelebilirdi ama artık değil. Zaten yetişkin insanlarız ve sevgili olup olmadığımızı anlayamayacak değiliz. Birine gerçekten yakın hissettiğinde, bırakın teklif etmeyi bakışları bile bazı şeyleri anlatmaya yetiyor. Sevgilim bana çıkma teklifi etmedi ama ikimizde sevgili olduğumuzun farkındayız ve yaklaşık bir senedir birlikteyiz.

‘TEK KİŞİ SEN MİSİN EMİN OLAMIYORSUN’

Berfin E. (29)

Bence çıkma teklifi acilen geri gelmeli. Nasıl insanlar evlenmek istedikleri kişiye evlilik teklifi ediyorlarsa, çıkma teklifi de bunun gibi normal bir şey bence. Lise ve üniversite yıllarımda olan ilişkilerimde hep çıkma teklifi aldıktan sonra bir ilişkiye başladım ve harika zamanlardı. Şimdilerde ‘flört’ kavramının ortaya çıkmasıyla işin tüm heyecanı geçti. Çünkü konuştuğun kişinin flört ettiği tek kişinin sen olup olmadığından bile emin olamıyorsun. Ama sevgililik öyle mi? Sadece bir kişiye edilir ve ‘evet’ denildiğinde iş resmiyete binerdi. Gerçekten son birkaç senedir tekliflerin eksikliğini görüyorum ve her daim ‘keşke geri gelse’ diyorum.

‘EVLİLİK TEKLİFİNİ BİLE NİŞANDA ETTİ’

Nur Y. (34)

Çıkma teklifi, evlilik teklifi gibi süslü şeylerin mantıksız olduğunu zaman geçtikçe anladım. İki insan zaten aralarındaki çekim sayesinde o kişiyle evlenebileceğini bile anlıyor. ‘Benimle çıkar mısın?’ demek yerine, bir yemeğe davet etmesi bile niyetini anlamak için yeterli.

Eşim bana bırakın çıkma teklifi etmeyi evlilik teklifini bile nişanımızda etti. Ortada bir teklif olmadığından tüm arkadaşlarım garip karşılıyordu ve bunu sık sık eşimin yanında dile getiriyordu. O da ele güne karşı bana nişanın ortasında evlilik teklifi etti. Ben de anın büyüsüyle avazım çıktığı kadar bağırarak ‘Evet’ dedim. Sanki istemeyi, sözü ortada bir teklif yokken yapmamışız gibi…

Şimdi düşününce hepsinin çok saçma olduğunu anlıyorum. Yeter ki iki kalp bir olsun, sevgiyi saygıyı hissettirsin, teklife gerek bile kalmadan her şey bir bakmışsınız oluvermiş.

‘YANINDA KIZI GÖRÜNCE NEYE UĞRADIĞIMI ŞAŞIRDIM’

Nazlı E. (24)

Aylarca düzenli olarak konuştuğum ve görüştüğüm biri vardı. Her şeyi birlikte yapıyor, birlikte olmadığımız zamanlarda ise mutlaka birbirimizi bilgilendiriyorduk. Aşk sözcükleri kullanmak dışında sevgililiğin getirdiği her şey ilişkimizde mevcuttu. Ancak bir süre sonra konuşmalarımız ve görüşmelerimiz azalmaya başladı. Nedenini sorduğumda ise bana hesap vermek zorunda olmadığını söyledi. Sanırım benim aksime karşı taraf ortada bir ilişkinin olduğunu düşünmüyordu.

Bu tartışmadan sonra yine de ara ara konuşmaya devam ediyorduk. Bir hafta sonu her zaman gittiğimiz kafeye arkadaşlarımla gittiğimde onunla karşılaştık. Yanında bir kız olduğunu görünce neye uğradığımı şaşırdım ve hiç tanımıyormuş gibi davrandım. Akşam olup eve gittiğimde ise olayları netleştirmek için aradım. Telefonda söylediği her şey beni şok uğratmıştı.

‘Seninle sadece flört ediyorduk, sevgilim değildin’ dediğinde, çoğu kişiye anlamsız gelen çıkma teklifinin ne kadar önemli olduğunu anladım. Bu deneyimden sonra yaşım 50 bile olsa bana çıkma teklifi etmeyen hiçbir erkekle ‘flört’ etmem.

‘ÇIKMA TEKLİFİ VARKEN HER ŞEY ÇOK DAHA NETTİ’

Güray G. (26)

Çıkma teklifinin edildiği zamanlarda her şey daha basit ve netti. O zamanlar insanlar ‘Şu an biz neyiz’ diye düşünmüyorlardı. Bir noktada teklif geliyordu ve bir şeyler netleşiyordu. Ancak şimdi böyle olmadığından bir taraf biz neyiz diye düşünürken diğer taraf için hiçbir sorumluluk yüklenmemiş olmanın rahatlığı oluşuyor. Bu yüzden ilişkiler sağlıklı bir şekilde ilerleyemiyor. Bir şeylerin netleşmesi ve iki tarafında aralarında neler olduğunun farkına varabilmesi için çıkma teklifinin gerekli olduğunu düşünüyorum.

‘YIL DÖNÜMÜ BİLE KUTLAYAMIYORUZ’

Gamze K. (26)

Konuşmaya başladıktan birkaç hafta sonra aramızda bir çekim olduğunun farkına vardık ve resmi olarak bir teklif olmasa da kendimizi sevgili ilan ettik. Üzerinden yaklaşık altı yıl geçtiği için şimdi nasıl olduğunu bile hatırlamıyorum. Hatta bu sebeple kutlayacak bir yıl dönümümüz bile yok, çünkü tarihi bilmiyoruz. Oysa arada bir teklif olsaydı hem aradan yıllar da geçse o günü asla unutmazdım, hem de her yıl kutlamak için ufak da olsa bir yemeğe çıkardık. Ben sürekli bu konudan şikâyet edince erkek arkadaşım da aşağı yukarı bir gün tahmininde bulunarak sembolik bir yıl dönümü tarihi belirledi. Bu gibi karışıklıkların yaşanmaması ve özellikle de maneviyata önem veren kişiler için ÇIKMA TEKLİFİ GERİ GELSİN!

‘BÖYLE GİDERSE SEVGİLİLİK YENİ NESİLLE BİRLİKTE BİTECEK’

Ayşe B. (47)

Bir anne olarak kızımla her şeyi rahatça konuşabilmek ve paylaşabilmek istiyorum. Bu sebeple ona bir arkadaş gibi yaklaşmayı deniyorum. Hayatına alacağı kişinin de düzgün biri olması benim için çok önemli. Kızımla bazı sohbetlerimizde ona sevgilisi olup olmadığını soruyorum. O da her seferinde ‘Sevgilim yok ama flörtüm var’ diyor. Her bu soruyu sorduğumda da başka birinden bahsettiğini fark ettim. Bizim zamanımızda flört adı altında sevgili olmadan bir sürü kişiyle gezip tozmak olmadığından, bu durumu anlamakta biraz zorlanıyorum. Kızıma ‘flörtte ne demekmiş, bu düpedüz sevgili olmak’ dediğimde ise tamamen karşı çıkıyor. Çünkü bu şekilde ortada iki kişiyi birbirine bağlayacak bir teklif söz konusu değilmiş. Belki yeni nesil için normal bir durum ama hayatında bu kadar fazla kişinin olması ve hiçbirinin gerçekten hayatında yer edinmemesi de beni sinirlendiriyor.

Zamanla kızımın arkadaşlarıyla da konuşmaya başladığımda, onların da sevgilileri değil de flörtleri olduğunu öğrendim. Sanırım böyle giderse sevgililik yeni gelen nesillerle birlikte ortadan kalkacak ve yerini her hafta biriyle ‘flört’ etmek alacak. Bu gidişat beni nedense çok korkutuyor.

‘ÇIKMA TEKLİFİNİN KALKMASI EN ÇOK ERKEKLERİ ZORA SOKUYOR’

Burak E. (29)

Teklif evlilik de olsa sevgililik de olsa genellikle erkeklerden bekleniyor. Ancak son birkaç senedir çıkma tekliflerinin ortadan silinmesi ve yerini belli belirsiz ilişkilerin alması bence en çok erkekleri zora soktu. Çünkü konuştuğum kişi benden bir adım bekliyor ve ben ne yapacağımı bilemiyorum. Çıkma teklifi etsem çağ dışı kalabilir, etmesem sevdiğim kişiyi kaybedebilirim. Özel bir yemeğe çıkmak gibi, daha sevgililerin yaptığı şeyleri yapsak bile ilişkinin varlığına iki taraf da emin olamıyor. Ben de bu ikilemden nefret ettiğim için her ne kadar çağın çok gerisinde de olsa çıkma teklifi etmeye karar verdim.

Teklifim ‘Benimle çıkar mısın?’ gibi kulağa komik gelen bir cümleyle olmasa da isteğimi belli ediyor ve böylelikle her şey net hale geliyor. Son ve şu an hala devam eden ilişkimde de bunu yaptım.

ŞİMDİLERİN POPÜLER KELİMESİ 'TAKILMAK'

'Artık neden çıkma teklifi edilmiyor?' sorusunu yönelttiğimiz Uzman Psikolog Berk Karaoğlu, "Çünkü ‘benimle çıkar mısın?’ sözü bir bağlayıcılık olarak kabul ediliyor. Günümüzde ise herkes herkese anında ulaşabilliyor, birbiriyle buluşabiliyor, ilişki kurabiliyor, kimse tam anlamıyla bu cümleyle bir zorundalığa girmek istemeyebiliyor. Şu an popüler olan kelime de 'takılmak' oldu. Her anlama gelebilecek bu kelime yalnızca sevgi bağıyla kurulan ve karşılılklı bir aidiyeti hissettirebilecek bir anlam ifade etmiyor oldu" ifadelerini kullandı.

ALAY EDİLECEĞİNDEN TEKLİF ETMİYORLAR

Artık insanlar internet gibi ortamlarda daha kolay tanışıp, zaman geçirmeye başlayabildiklerini belirten Karaoğlu, "Bu da aslında birbirini tanıma sürecini başlatmış oluyor. Ancak bu durumda ilişki haline dönüyor denilen noktayı kavramak oldukça zor. Daha çok o kişiyle görüşmek istiyorsan, birlikte planlar yapıyorsan, paylaşımlarını arttırıyorsan artık bu durum çift ilişkisi halini almış sayılabiliyor. Özellikle de günümüzde zor bulunan kavramların başında gelen güven kavramı pekişiyor ise daha sağlıklı bir ilişkinin ilk adımı atılmış demek olabiliyor. Aslında günümüzde özellikle ilişkiyi sağlamlaştırmak isteyen taraf her ne kadar karşı tarafa tam olarak 'biz neyiz' sorusunu sormak istiyor olsa da karşı tarafı kaybetmekten korkabildiği veya alay edilebileceğini, hor görülebileceğini, duygusunun hiçe sayılabileceğini düşündüğü için o soruyu sormaktan kaçınabiliyor" dedi.