BİR SORUDAN FAZLASI | Bayramda önce kimin ailesine gideceğiz?

YILLARDIR HER BAYRAM KAVGALIYIZ, BİZİM BAYRAMIN ADI KAVGA BAYRAMI

M.S. (69)

Ben hayatımın en büyük hatasını farklı memleketten biri ile evlenerek yaptım. Evlendiğimiz ilk yıldan beri her bayram aynı sorunu yaşıyoruz. Bizim evde bayramın yaklaşması demek kavga gürültü ve dargınlık demek. Çocuklarım küçüklüğünden itibaren bayramlardan nefret ettiler. Çünkü her bayram eşimin anne babasını ziyaret etme zorunluluğumuz vardı. Hem de öyle ilk gün falan değil. Arife gününde 3 vasıta değiştirerek gidilecek bayramın son günü dönülecek. Ertesi gün o yorgunlukla işe gidilecek.

Bankadan emekli olana kadar her bayram tatilim orada geçti. ‘Bu bayram da evimizde kalalım ben de annemi babamı göreyim kardeşlerimle olayım” diye itiraz ettiğimde kavga kıyamet kopuyor aylarca küs kalıyorduk. Hatta eğer gitmezsek bu iş boşanmaya kadar gider tehdidi ile karşı karşıya kalıyordum. Uzun süre küs kalıp tam barışacak gibi olurken öbür bayram geliyordu. Bayramların amacı küslüklerin sona ermesiyken biz aksine özellikle bayramlarda küsüyorduk. Yani anlayacağınız biz her yıl Ramazan bayramında küsüp kurban bayramından sonra ancak barışıyorduk. İki bayram arası bizde iptal. Hem bana küsüyordu hem de çocuklara…

Çocuklar büyüyüp birer yetişkin olduğunda artık buna itiraz etmeye başladılar ve babaanne ve dedelerini bayramlarda ziyareti kestiler. Başka zaman gidiyorlar ama bayramda özellikle gitmiyorlar. Küçük kızım çocukluğumun hırsını alıyorum özellikle gitmiyorum diyor. Eşimle başka hiçbir konuda tartışmıyoruz sadece bayram ziyareti konusunda takıntılı ve ikna etmek mümkün değil. Ben de yıllardır onu böyle idare etmeye çalışıyorum. Bizim için Ramazan bayramının da kurban bayramının da adı aynı, kavga bayramı...

HER BAYRAM BOŞANMAK İSTİYORUM

N.K. (42)

Biz eşim ve iki oğlumla birlikte Samsun’da yaşıyoruz. Eşimin ailesi Amasya’da, benim ailem ise Ankara’da yaşıyor. Kayınvalidem ve kayınpederim bize yakın oldukları için sık sık ziyaretlerine gidiyoruz. Onları seviyorum ve asla saygıda kusur etmiyorum ama bayramlarda tatile gitmek ya da ara sırada kendi ailemle vakit geçirmek istiyorum. Eşim ailesine bu bayram gelemeyiz diyemediği için biz her bayramımızı orada geçirmek zorunda kalıyoruz. Sen çocukları da al git ben gelmeyip dediğimde işittiğim lafın haddi hesabı yok. Sen her bayram benim ailemle geçirsen memnun olur musun dediğimde o başka diyor. Neyi başka bal gibi aynı işte. Bu kadar bencillik bu kadar düşüncesizlik olamaz. Vallahi her bayram boşanmaya karar veriyorum, bayram geçince sinirim geçiyor unutuyorum.

KAYINVALİDEMİN EVİNDE PRENSES GİBİ HİSSEDİYORUM

P.N. (47)

Benim eşimin babası çok küçük yaştayken vefat etmiş, sadece yaşlı bir annesi var. Onu da her fırsatta ziyaret ediyoruz ya da bizde misafir ediyoruz. Bayramlarda o yalnız kalmasın diye hep önceliğimiz o oluyor ve bundan hiç rahatsızlık duymuyorum. Benim için bayram tatil demek nerede olursam olayım o talinin keyfini çıkarırım. Onun bizim ziyaretimizle mutlu olması beni ayrı sevindiriyor. Ben kendi ailemin evine gittiğimde kayınvalideme gittiğimdeki kadar kendimi özel hissetmiyorum. Bizimkiler için sıradan bir gün sanki akşam oturmaya gitmişiz gibi ama kayınvalidem haftalar öncesinden biz geleceğiz diye hazırlanıyor, bana kendimi prenses gibi hissettiriyor. O yüzden eşimin ailesinin evine gitmek beni mutlu ediyor hiç sesimi çıkarmıyorum önce bizimkilere gidelim diye.

ANNE BABA ÖLDÜ, MEZARLIK ZİYARETİ BAŞLADI

B.K. (52)

Sırf bu bayram tatili muhabbeti yüzünden aynı memleketten evlenen arkadaşlarıma hep imrendim. Yani öyle çok büyük kavgalar etmedik ama ben olayları fazla abartmadığım ve küslük yaşansın istemediğim için. Eşimin anne babası hayattayken zaten hep önce oraya gidiyorduk ama ikisi de hayatını kaybetti. Ben artık bayramlarda önce benim aileme gideriz sonra onun akrabalarını ziyaret ederiz diye düşünüyordum ama hiç öyle sandığım gibi olmadı. Mezarlık ziyaretleri bayramın ilk günü yapılırmış, son günlere kalmazmış. Ayrıca onun ailesi yaşça daha büyükmüş. “Sen git ben sonra geleyim dediğimde de kabul etmiyor, boşanmış gibi ayrı ayrı gidilir mi diyor?” Yani tabii ki ilk günden sonra benim aileme de gidiyoruz ama ben neden hiç bayramın ilk günü ailemle olamıyorum, benim ailem gerçekten yaştan mı kaybediyorlar yoksa senin empati duygunun yoksunluğunda mı sevgili eşim?

SADECE BİR BAYRAM GİTMEDİK BURNUMDAN GETİRDİ

M. A. (37)

Benim ailem her seferinde “Oğlum siz ailecek ne yapmak istiyorsanız yapın, istediğiniz gün uğrayın” diyor ama eşimin ailesi bu konuda çok takıntılı. İlk gün ritüelleri var ve her yıl uymamızı istiyorlar. Ben zaten bayram tatilleri haricinde çok fazla tatil yapamıyorum. O yüzden arada bir baş başa kalacağımız bayram tatillerini tercih ediyorum. Daha doğrusu ediyordum. Sadece bir bayram eşimi ikna ettim ve tatile çıktık ama o tatili benim burnumdan getirdi. Her şeye kusur buldu, zaten isteksiz gelmiş, bayramda otelde tatil yapılır mıymış, annesi babası ne kadar üzülmüş, kalpleri kırılmış… Mesele bayram olunca benim kırılan kalbimin hiç önemi yok…

AİLECE BAYRAM KAHVALTISI İŞİME GELİYOR

P. E. (41)

Bizim yıllardır bayram rutinimiz bellidir ve aramızda bir gün bile sorun çıkmadı. Aslında kendi anne babamın evi bizim evimize daha yakın olmasına rağmen biz önce bayram sabahı erkenden eşimin ailesine gideriz. Mükellef bir kahvaltı sofrası kurulur ve eşimin tüm yakın aile ve akraba üyeleri orada olur. Hem eşim çok mutlu oluyor hem de ben de kapı kapı gezip bayram ziyareti yapmak zorunda kalmıyorum. İkinci gün de birlikte benim annemi babamı ziyaret ediyoruz, sonraki günler de bize kalıyor istediğimiz gibi plan yapıyoruz. Bunun için eşleri ile kavga eden arkadaşlarım var ama bunun nasıl bir sorun olduğunu çok iyi biliyorum. Her yıl aynı problemi yaşıyorlar. Hatta onlarla buluştuğumda biraz gergin olsalar, “Ne o yakında bayram mı var bu ne gerginlik” diye espri yapıyorum.

BİR ARADA BAYRAM GEÇİREMİYORUZ

H. A. (38)

Ben Uşaklıyım eşim ise Sinoplu. Ankara’da üniversitede tanıştık, burada işe girdik ve evlendik. İlk yıllarda çok sesimi çıkarmıyordum ama eşim bayramlarda hep kendi ailesinin yaşadığı yere gitmek istiyordu. Sinop’u ben de çok sevdim ve ailesi ile zaman geçirmekten keyif aldım. Sonraki yıl kış tatilimizde yine Sinop’a gittik. O yılki Ramazan bayramında kendi ailemi görmek istediğimi söyledim. Üstelik neredeyse bir yıldır onları görmemiştik. O kadar şiddetli karşı çıkmıştı ki buna bir türlü anlam verememiştim. Neden böyle bir tepki verdiğini sorduğumda ailemle bir sorunu olmadığını ama bayramları orada geçirmek istemediğini söyledi. Bu bencilliğin bir açıklaması yoktu aslında. "İyi o zaman herkes kendi ailesine gitsin" dedim ve o günden sonra hiçbir bayramda benim ailemi ziyarete gelmedi. Ben de aynı şekilde oraya gitmeyi bıraktım. Mutlaka arayıp bayramlarını kutluyorum ama tüm bayram tatilini orada geçirmek istemiyorum.

Tabii sonuç olarak biz eşimle hiçbir bayramı birlikte geçiremiyoruz. İlk zamanlar çok üzülüyordum ama hem benim hem ailemin işine geliyor bu durum. Annem "Damat olmayınca daha rahat ediyoruz" diyor, ben de çocukluk arkadaşlarımla rahat rahat vakit geçiriyorum. Henüz bir çocuğumuz yok o yüzden bu şekilde idare ediyoruz ama çocuktan sonra nasıl bir tatil planı yapacağız ben de merak ediyorum. Ama bayramlarda uzun bir süre benimle olacağı kesin...

TATİLİ EŞİT BİR ŞEKİLDE BÖLEMEYİNCE KURA ÇEKİYORUZ

İ.K. (55)

28 yıllık evliyiz ve bayramları her ikimizin de ailesini ziyaret ederek geçiriyoruz. Her şeyi eşit bir şekilde yapmaya çalışıyoruz ama bazı bayramlar zorlanıyoruz çünkü tatil günlerini eşit bölemediğimizde mutlaka kavga ediyoruz. Mesele Ramazan bayramında ilk önce benim aileme gidiyorsak Kurban bayramında ilk olarak onun ailesini ziyaret ediyoruz. Burada sorun yok ama eğer bayram 5 gün ise, 3 gün biri 2 gün diğeri şeklinde bölmemiz gerekiyor. Tabii herkes kendi ailesinde daha uzun süre kalmak istiyor ve geçtiğimiz bayramların hesabı yapılmaya başlanıyor. En sonunda çözümü kura çekerek bulduk. Eğer bayram tatili tek sayı ise yazı turada kim kazanırsa önce onun memleketine gitmeye başladık. Kızımız doğduktan sonra aklı ermeye başladığı andan itibaren ona sormaya başladık. O nerede daha fazla kalmak isterse ona göre hareket etmeye başladık. Bunun farkına varan annelerimiz bayram harçlıklarının ve şımartmanın dozunu biraz arttırdı ama artık kızımız 26 yaşında. Biz yine eski usul kuraya geri döndük.

HERKESİ AYNI ANDA MEMNUN ETMEK İMKANSIZ

Uzm. Klinik Psikolog & Aile Danışmanı Dilara Sayar, bayrama sayılı günler kala ailevi meselelerin ev içinde sıkça konuşulmaya başladığını, aile terapilerinde, eşler arasındaki problem olan konularından birinin de bayram ve tatillerdeki ziyaretlere dair anlaşmazlıklar olduğunu belirtti. Bu konunun evlilik içinde oldukça önemli bir yer kapladığını, çünkü bayramlar ve tatillerin sürekliliği olan bir gündem olduğunu vurgulayan Sayar, eğer bu konuda ortak bir karara varamazlarsa, eşlerin her yıl yaşanacak temel bir probleme sahip olacağını söyledi.

Evlenmek, eşler için yeni bir aileye dahil olmaktır. Gelin ve damat rolleriyle düşünürsek iki taraf da kendi aileleriyle daha fazla zaman geçirmek isteyebilir, ya da bir taraf tatil yapmak isterken diğer taraf aile ziyaretlerine öncelik vermek isteyebilir. İstekler farklı olduğunda ilişkide problemler çıkabilir. Peki, yaşanabilecek olası problemleri önlemek için neler yapılabilir?

-- Aile birliği açık paylaşım ve esneklik gerektirir. Eğer iki taraf da verecekleri kararlara hırs ve inat karıştırmazlarsa karar verme süreçleri kolaylaşır.

-- Eşlerin ve aile büyüklerinin empati kurabilmeleri gerekir. İki tarafın da aile büyüklerinin beklentilerine saygı göstermesi ve aynı zamanda aile büyüklerinin de çiftin verdiği karara saygı duymaları gereklidir. Aile büyükleri çocuklarının artık ayrı bir hayatları olduğunu kabul etmeli ve problem çıkaran değil yardımcı olan olmalı

-- Eşlerden birinin ‘Bu bayram nereye gideceğiz?’ sorusunu sormasıyla başlayan tartışma muhtemelen iki tarafa da geçmişi hatırlatacak, yaşanan olumsuzluklar gün yüzüne çıkacak ve yeni gerginlikler yaşanacaktır. Buna ortam yaratmamalı ve eski konular açılmamalı

-- Evlilik, ailenin büyümesi demektir. Aile büyüdükçe farklı fikirler, istekler ve beklentiler haliyle çoğalır. Eşler, herkesi aynı anda memnun etmenin imkânsız olduğunu kabul etmeli ve orta yolu bulmaya çalışmalı

-- Eşler için öncelikleri kurdukları yeni aileleri olmalı. Eşinin ve eğer varsa çocuklarının ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak karar vermeye çalışmalı. Alacakları kararı aile büyüklerinin etkilemesi ya da taraflı yönlendirmeleri konusunda dikkatli olmalı

-- Bayram ve tatillerde çıkan sorunlar aile iletişiminde bir sorun olduğunu gösterir. Bu sorunları ertelemek, geçiştirmek, önemsememek süreci sadece zorlaştırır. Bunun yerine konuşmak ve çözmeye çalışmak sağlıklı olacaktır.

-- Yapılacak ziyaretler önceden konuşulmalı, son dakikaya bırakılmamalı, tatil programı detaylı ve net şekilde planlanmalı.

-- Planlama bir sıralama yapmak şeklinde olabilir. Sıralamada aile büyükleri için sağlık problemi ya da halledilmesi gereken acil bir iş öncelikli tutulabilir. Ya da eğer eşler çalışıyorsa birbirlerinin yıllık izin günlerine göre planlama yapabilirler. Aynı zamanda eğer çiftin aileleri onlardan farklı şehirlerde yaşıyorlarsa yol güzergahı ve tatil süresi göz önünde bulundurularak mantıklı bir planlama yapılabilir.

-- Çiftler bayramların ve tatillerin biteceğini, sonrasında rutin yaşamlarına geri döneceklerini unutmamalı. Önemli olan rutin yaşamlarına verecekleri tatil arasını olabildiğince keyifli geçirmektir. Bu kısa tatilin ilişkilerinde büyük bir hasar yaratmasına izin vermemeli.