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Bir sonraki görüşme bayramda

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Özgür Özel#Bayram
Bir sonraki görüşme bayramda
Turan Yılmaz
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2024 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önceki gün CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e iade-i ziyaretinin yankıları sürerken, şimdi gözler iki liderin bundan sonraki görüşme seyrine çevrildi.

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Yakın çevresine göre CHP Lideri Özgür Özel, Kurban Bayramı’nda da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayıp bayramını kutlayacak.

BAYRAM TELEFONU

Seçim sürecinde gerilen siyasi atmosferi yumuşatan iki lider arasındaki görüşme trafiği de bir bayram telefonuyla başlamıştı. İki liderin yüz yüze görüşmek üzere bir araya gelme kararı, Özel’in Ramazan Bayramı’nda Erdoğan’a açtığı bayram telefonunda alınmıştı. Erdoğan’ın bayramdan hemen sonra Meclis’teki 23 Nisan Resepsiyonu’nda Özel’e yaptığı çay davetinde ise görüşme tarihi netleştirilmişti. 

LEFKOŞA DAVETİ

Erdoğan, önceki günkü görüşmelerinde Özel’i, 20 Temmuz’da Lefkoşa’da düzenlenecek Barış Harekâtı’nın 50. yıldönümü törenlerine birlikte katılma davetinde bulundu. Teklife olumlu yanıt veren Özel, törene zaten katılacağını, tören için kendilerinin ayrı bir program yaptıklarını söyledi. CHP kaynaklarına göre, genel başkan seçildikten sonra ilk ziyaretini  KKTC’ye yapan Özel, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın davetine olumlu yanıt vererek törenlere katılacağını söyledi.

 

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Özgür Özel#Bayram

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