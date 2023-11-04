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Bir skandal daha ortaya çıktı... Canlı yayında fiyat vermiş

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#Konya#Suç Duyurusu#Soruşturma
Bir skandal daha ortaya çıktı... Canlı yayında fiyat vermiş
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2023 07:00

Kızı D.K.’nin, 4 yıl önce sosyal medya hesabında fotoğrafını paylaşarak, ‘Bu kız satılıktır’ yazan baba Yasin Demirçin’in, geçen yıl da sosyal medya hesabından kızına 250 lira fiyat verdiği canlı yayının görüntüleri ortaya çıktı.

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Konya'da yaşadıkları sırada tanışan O.K. (17) ile D.K.'nin (17), ailelerinin onayıyla 3 Ağustos'ta resmi nikâhları kıyıldı. Çift, 19-21 Ekim tarihleri arasında 3 gün 3 gece olmak üzere, damadın memleketi Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yapacakları düğün için hazırlıklara başladı. Damat tarafı, bu süreçte kızın babasına 250 bin lira başlık parası verdi. Aileler, 19 Ekim'de Susurluk'ta bir araya geldi. İddiaya göre, düğünün 2’nci günü kız tarafın aceleyle Konya’ya dönmek isteyince arbede yaşandı. Damadın ailesi, düğünde takılan altınların bir kısmını geri aldı, bir kısmı ise gelinin üzerinde kaldı. Gelin D.K., düğünü terk edip, ailesiyle Susurluk’taki akrabalarının yanına gitti.

Damat tarafı 1 milyon lira zarara uğradıklarını belirterek, ‘yağma’ suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Gelin D.K., takıları alıp kaçmak üzere daha önce de evlendirildiğini söyledi.

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DEVLET KORUMASINDA

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gelin D.K.'nin babası Yasin Demirçin'in, 2019'da henüz 13 yaşında olan kızının fotoğrafını, 'Bu kız satılıktır' mesajıyla sosyal medya hesabında paylaştığı ortaya çıktı. D.K., Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından devlet korumasına alındı. 

Soruşturma sürerken, Yasin Demirçin'in 27 Temmuz 2022'de de sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında, kızı için fiyat verdiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, ailesiyle birlikte pikniğe giden Yasin Demirçin'in, açtığı canlı yayında, mangal yapan kızı D.K.'yi göstererek, "Aha benim kızım, 250 kayme kızım. Mangalı iyi yapar, 250 kayme" dediği görüldü. Mangal başındaki D.K.'nin de babasının sözleri üzerine cep telefonu kamerasına baktığı anlar görüntüye yansıdı.

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#Konya#Suç Duyurusu#Soruşturma

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