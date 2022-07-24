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Bir sır ölüm daha

#Yasemin Demir#Şüpheli Ölüm#Beylikdüzü
Bir sır ölüm daha

İstanbul Beylikdüzü'nde yalnız yaşayan güzellik uzmanı Yasemin Demir, evinde ölü bulundu. Savcılık, olayla ilgili ‘şüpheli ölüm’ soruşturması başlattı.

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Güzellik uzmanı Yasemin Demir, İstanbul Beylikdüzü’ndeki Büyükşehir Mahallesi’nde bulunan evinde yalnız yaşıyordu. S.M. ve S.D. adlı kardeşleri 16 Temmuz 2022 günü kendisini ziyarete geldi. Sohbet ettikleri sırada Yasemin Demir titremeye başladı. İki kardeş Demir’i hemen hastaneye götürmek istedi ancak kabul etmedi. Bir süre sonra Demir sakinleşip kendine geldiğinde iki kardeş masanın üzerinde bazı haplar gördü.

Kardeşlerden S.M., hapları sorduğunda sinirlenen Demir, hapları eline alarak öfkeyle attı. İki kardeş Demir’i sakinleştirdikten sonra bir süre daha sohbet edip evden ayrıldı. Ancak iki kardeşin akılları kardeşlerinde kaldı. Ertesi gün kendisini telefonla arayarak durumunu sormak istediler. Ancak telefona bakan yoktu. Akşam saatlerinde eve ulaştıklarında kapı kilitliydi. İçeri seslendiler ancak cevap veren yoktu. Bunun üzerine eve polis ve çilingir çağırdılar.

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SAVCILIK: ŞÜPHELİ ÖLÜM

Ekipler içeri girdiklerinde Yasemin Demir yerde hareketsiz şekilde yatıyordu. Sağlık ekipleri Demir’in öldüğünü belirledi. Savcılık olayla ilgili ‘şüpheli ölüm’ soruşturması başlattı. Demir’in kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu’ndaki incelemenin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

 

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#Yasemin Demir#Şüpheli Ölüm#Beylikdüzü

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